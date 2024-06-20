Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση για την κοστολόγηση των προτάσεων που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλά κρατεί.

Ο υπουργός Οικονομκών, Κωστής Χατζηδάκης απάντησε με τη δήλωσή του στην αρνητική αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόσκληση που απηύθυνε στον Στέφανο Κασσελάκη, τονίζοντας ότι στη συζήτηση που θα γινόταν «θα αποδεικνυόταν το μέγεθος του λαϊκισμού και των ψεμάτων του ΣΥΡΙΖΑ».

Πιο αναλυτικά η δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών:

«Αρχικά νόμιζα ότι «γκρεμίστηκε κάποιος φούρνος» και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεχθεί να συζητήσουμε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής το δημοσιονομικό κόστος των προτάσεων Κασσελάκη με στοιχεία και παρουσία εκπροσώπων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους . Το ξανασκέφτηκαν, κατάλαβαν τι συνέβαινε και ξαναγύρισαν στην ασφάλεια των πολιτικών παραμυθιών.

Διότι στη συζήτηση αυτή θα αποδεικνυόταν το μέγεθος του λαϊκισμού και των ψεμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Θα αποδεικνύονταν ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την δεν είχαν κοστολογηθεί και εάν υπήρχε ποτέ η πιθανότητα να εφαρμοστούν στην οικονομία που οδηγούσαν την οικονομία στα βράχια. Δηλαδή, σε νέα επιτήρηση και μνημόνια.

Η συζήτηση στη Βουλή θα ήταν η ώρα της αλήθειας, αλλά όπου υπάρχει η αλήθεια ο ΣΥΡΙΖΑ το βάζει στα πόδια».

Πηγή: skai.gr

