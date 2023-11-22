Απάντηση στην αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περί Black Friday στον ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε με ανάρτησή του στο Instagram ο Στέφανος Κασσελάκης.



Επικαλούμενος την τιμή του στοματικού διαλύματος στην Ελλάδα, που σύμφωνα με ρεπορτάζ είναι ακριβότερο από Βέλγιο και Γερμανία, σχολιάζει ότι «Θα του χρειαστεί την επόμενη φορά που θα μιλήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ».



«Σήμερα στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι κινδυνεύουμε να γίνουμε κόμμα Black Friday, -50%.



«Θα γελούσα με το black χιούμορ του, αν δεν ήταν τόσο black η καθημερινότητα που έφτιαξε για τους πολίτες. Δείτε το βίντεο μαζί μου!» δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και προσθέτει.



«Δύο κάρτες δώρο: πρώτον, ο κατώτατος μισθός σε Ελλάδα, Βέλγιο και Γερμανία. Δεύτερον: η τιμή του στοματικού διαλύματος σε Ελλάδα, Βέλγιο και Γερμανία. Θα του χρειαστεί την επόμενη φορά που θα μιλήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης παραθέτοντας σχετικές τιμές από ρεπορτάζ.



Πηγή: skai.gr

