«Ήμουν έντιμος και ειλικρινής απέναντι σε όλες και όλους», φέρεται να είπε στην αρχή της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες ο Στέφανος Κασσελάκης φέρεται να είπε ότι «έναν χρόνο που βρίσκεται στη θέση του προέδρου θεωρεί ότι έναν ειλικρινής και έντιμος προς όλες και όλους». Σε αυτό το σημείο εξήγησε ειδικότερα, ότι ήταν έντιμος και απέναντι σε εκείνους που αποχώρησαν από το κόμμα, «προς τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, το Νίκο Φίλη, τον Πάνο Σκουρλέτη, τον Αλέξη Χαρίτση, ακόμη και προς την Έφη Αχτσιόγλου στην οποία πρότεινε να αναλάβει όποια θέση επιθυμούσε, με στόχο για να πάει το κόμμα μπροστά».

Συνεχίζοντας, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είπε ότι «ήταν έντιμος και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα». Ειδικά για τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, ανέφερε ότι «ακόμη και μέσα στον Απρίλιο, μετά την εκδήλωση για τις ευρωεκλογές, του έστελνε μηνύματα για να συντονίσουν κοινές πρωτοβουλίες, όπως για τις γυναικοκτονίες αλλά εκείνος τηρούσε σιγή ιχθύος».

Πηγή: skai.gr

