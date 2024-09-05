Επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη με αφορμή τις δηλώσεις του για τον ΦΠΑ στο ελαιόλαδο εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Οι δηλώσεις του κ. Μαρινάκη αναφορικά με τον ΦΠΑ στο ελαιόλαδο κατέρριψαν κάθε έννοια κοινής λογικής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε το ενδεχόμενο της μείωσης του ΦΠΑ στο ελαιόλαδο προκειμένου να μειωθεί η τιμή του, καθώς ισχυρίστηκε πως το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα έφτανε στον καταναλωτή Και την ίδια στιγμή, πανηγύρισε για τη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ, που είχε λάβει η κυβέρνηση μόλις πριν δύο μήνες! Απ΄ ό,τι φαίνεται, η αποδοτικότητα των φορολογικών μέτρων της κυβέρνησης εξαρτάται από το είδος των προϊόντων στα οποία επιλέγει να τα εφαρμόσει. Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Μαρινάκη, η μείωση του ΦΠΑ στον καφέ λειτουργεί, αλλά στο ελαιόλαδο δεν λειτουργεί...

Ο κ. Μαρινάκης ισχυρίστηκε επίσης πως δεν ισχύει η κριτική σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, παρ' όλο που το 72% των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Δημοσίου διεκπεραιώθηκαν μέσω απευθείας αναθέσεων, σε ό,τι αφορά αποκλειστικά και μόνο το πρώτο τετράμηνο του 2024. Η κοινή λογική πραγματικά σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων από τη Νέα Δημοκρατία, οι ισχυρισμοί του κυβερνητικού εκπροσώπου περί μη εμπλοκής της ηγεσίας της ΝΔ, με αφορμή την εκ νέου κλίση του κόμματος του κ. Μητσοτάκη από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν πείθουν. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών αλλά και στην Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, άλλωστε, επιβεβαίωσε πως τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων πολιτών πηγαινοέρχονταν για πολλούς μήνες ανάμεσα στο υπουργείο και τα γραφεία της ΝΔ. Ο κ. Μητσοτάκης απλώς προέδρευε;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.