Δεν σήκωσε το γάντι ο Στέφανος Κασσελάκης στην πρόσκληση - πρόκληση του Π. Πολάκη και τους "87" να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όπου η εσωκομματική αντιπολίτευση του άσκησε κριτική πως ρευστοποιεί το κόμμα, έληξε με τον Στέφανο Κασσελάκη να παραπέμπει οποιαδήποτε εσωκομματική διαδικασία στο συνέδριο που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου.

«Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει θέμα ηγεσίας να καταθέσει πρόταση μομφής" είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, συμπληρώνοντας ωστόσο πως "μια πρόταση μομφής θα είναι καταστροφική για τον ΣΥΡΙΖΑ."

Την ίδια στιγμή, κάλεσε τους βουλευτές να δεσμευτούν ότι δεν θα αποχωρήσουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, κάτι το οποίο, σύμφωνα με αναλυτές αποτελεί και μεγάλο του φόβο.

Ζήτησαν εκλογές για νέο πρόεδρο

Οι εξελίξεις κινήθηκαν ραγδαία στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει και της σύγκλησης της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο.

Η εσωκομματική αντιπολίτευση άσκησε κριτική στον Στέφανο Κασσελάκη πως «ρευστοποιεί» το κόμμα. Σε αυτό το κλίμα αρχικά ο Παύλος Πολάκης και στη συνέχεια Ολγα Γεροβασίλη, Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Κατερίνα Νοτοπούλου, εκ μέρους των "87", ζήτησαν νέες εσωκομματικές εκλογές για ανάδειξη νέου προέδρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Χανίων είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι μία πρόταση μομφής θα τραυμάτιζε το κόμμα, οπότε η εσωκομματική κάλπη είναι μονόδρομος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να προσεγγίσει τον βουλευτή Χανίων, άλλοτε στενό σύμμαχό του, με την κίνηση για επανένταξη του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και τον Αντώνη Αντζολέτο, η επανένταξη του κυρίου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας δρομολογήθηκε μετά τη διαγραφή της Αθηνάς Λινού.

«Δεν είμαι κανένα παιδάκι να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση και να με επαναφέρουν με μια ενημέρωση του Νίκου Παππά», ήταν η απάντηση που έδωσε ο κ. Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να κάνει πίσω στην αμφισβήτηση της ηγεσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.