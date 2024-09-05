Στα κίνητρα προσέλκυσης γιατρών του ΕΣΥ σε άγονες περιοχές αναφέρεται με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για επίδομα που ξεκινά από τα 200 ευρώ και για συγκεκριμένες ειδικότητες μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ μηνιαίως,

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε σήμερα, καθιερώνεται επιπλέον οικονομικό κίνητρο για την προσέλκυση και παραμονή ιατρών σε προβληματικές ή άγονες περιοχές.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, το νέο αυτό επίδομα, ανάλογα και με την κατηγορία της περιοχής που θα ασκεί υπηρεσία ο ιατρός, ξεκινά από τα 200 ευρώ και για συγκεκριμένες ειδικότητες μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ μηνιαίως.

«Σε 2 μέρες θα βρεθώ στο βήμα της ΔΕΘ, όπου θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα. Θέλω, όμως, σήμερα να αναφερθώ ξεχωριστά σε κάτι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την επιβεβλημένη στήριξη των ιατρών του ΕΣΥ, αναφέρει ο πρωθυπουργός.

«Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε σήμερα, καθιερώνουμε επιπλέον οικονομικό κίνητρο για την προσέλκυση και παραμονή ιατρών σε προβληματικές ή άγονες περιοχές. Το νέο αυτό επίδομα, ανάλογα και με την κατηγορία της περιοχής που θα ασκεί υπηρεσία ο ιατρός, ξεκινά από τα 200 ευρώ και για συγκεκριμένες ειδικότητες μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ μηνιαίως».

«Έχω πει πολλές φορές -και δεν θα κουραστώ να το λέω- ότι η στήριξη του ΕΣΥ είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε παθογένειες χρόνων. Όμως δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε για ένα καλύτερο ΕΣΥ, αντάξιο των προσδοκιών όλων των πολιτών» τέλος σημειώνει .

Παράλληλα, τα κίνητρα για την προσέλκυση και την παραμονή γιατρών του ΕΣΥ σε προβληματικές και άγονες γραμμές ανακοίνωσε αναλυτικά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ενημέρωσε ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπεγράφη και εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Στην ΚΥΑ εξειδικεύονται τα οικονομικά κίνητρα ενώ καθορίζονται οι προβληματικές και άγονες γραμμές κατηγορίας Α’ και Β’΄ .

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στους ιατρούς/οδοντιάτρους κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε υγειονομικές δομές, οι οποίες εδρεύουν σε προβληματικές και άγονες περιοχές κατηγορίας Α’ καταβάλλεται μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής ύψους 300 € και σε προβληματικές και άγονες περιοχές κατηγορίας Β΄ καταβάλλεται μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής ύψους 200 €..



Στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ των ειδικοτήτων: εσωτερικής παθολογίας, γενικής/οικογενειακής ιατρικής, παιδιατρικής, αναισθησιολογίας, νεφρολογίας,

παθολογικής ανατομικής, ακτινολογίας, ιατρικής βιοπαθολογίας/εργαστηριακής ιατρικής, ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου, κυτταρολογίας, παθολογικής ογκολογίας, καθώς και β) των ειδικοτήτων πνευμονολογίας-φυματιολογίας, νευροχειρουργικής, νευρολογίας, χειρουργικής, χειρουργικής παίδων, χειρουργικής θώρακος και καρδιολογίας που υπηρετούν σε ΜΕΘ ενηλίκων/παίδων, καταβάλλεται επιπλέον στα προηγούμενα μηνιαίο οικονομικό κίνητρο ύψους τριακοσίων 300 ευρώ, εφόσον υπηρετούν σε προβληματική και άγονη περιοχή κατηγορίας Α΄ και β) επιπλέον στα προηγούμενα οικονομικό κίνητρο ύψους 200 ευρώ, εφόσον υπηρετούν σε προβληματική και άγονη περιοχή κατηγορίας Β΄.



Σήμερα οι ιατροί που υπηρετούν σε άγονη περιοχή κατηγορίας Α’ λαμβάνουν ετήσιο οικονομικό κίνητρο 800-1000€ ενώ σε περιοχή κατηγορίας Β’ λαμβάνουν ετήσιο οικονομικό κίνητρο 500€. Σημειωτέον, υπολογιζόταν ως προσαύξηση επί του βασικού μισθού που ίσχυε στις 31.12.1996.



Με τη νέα ΚΥΑ που υπεγράφη σήμερα:

(α) Iατροί/οδοντιάτροι κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε υγειονομικές δομές, οι οποίες εδρεύουν σε προβληματικές και άγονες περιοχές κατηγορίας Α’, θα λαμβάνουν, επιπλέον του βασικού μισθού τους, 3.600€ μεικτά ετησίως και σε περίπτωση που ο ιατρός κατέχει μία από τις 18 ειδικότητες, 7.200€.



(β) Iατροί/οδοντιάτροι κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε υγειονομικές δομές, οι οποίες εδρεύουν σε προβληματικές και άγονες περιοχές κατηγορίας Β’, θα λαμβάνουν, επιπλέον του βασικού μισθού τους, 2.400€ μεικτά ετησίως και σε περίπτωση που ο ιατρός κατέχει μια από τις 18 ειδικότητες 4.800€.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Σήμερα με τον Κωστή Χατζηδάκη υπογράψαμε και στείλαμε προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, την Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε προβληματικές και άγονες περιοχές.



Με τη νέα ΚΥΑ που υπεγράφη σήμερα:

Απαντούμε λοιπόν με πράξεις και όχι με λόγια στο υπαρκτό πρόβλημα ελλείψεως ανθρωπίνου δυναμικού, ειδικά στις Περιφερειακές δομές Υγείας του ΕΣΥ. Εξαπλασιάζουμε για 18 ιατρικές ειδικότητες και τριπλασιάζουμε για όλες τις υπόλοιπες το μηνιαίο επίδομα και προχωρούμε άμεσα στην προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων σε όλες τις κρίσιμες περιοχές.

Όσο και αν η «Συμμορία της Μιζέριας» θέλει να απαξιώσει το ΕΣΥ, το ΕΣΥ Αλλάζει, γίνεται καλύτερο και συνεχίζει και θα συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες Υγείας που αξίζουν οι συμπολίτες μας



Πηγή: skai.gr

