ΣΥΡΙΖΑ: Ζήτησε εσωκομματικές εκλογές ο Πολάκης στην Πολιτική Γραμματεία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόσκληση - πρόκληση στον Στέφανο Κασσελάκη να στήσει άμεσα κάλπες για εκλογή προέδρου απηύθυνε σύμφωνα με πληροφορίες ο Παύλος Πολάκης κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Επίσης, πρόωρη προσφυγή σε κάλπες ζήτησαν ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος και η Ολγα Γεροβασίλη της ομάδας των «87», που ζητούν προσφυγή στη βάση.

Μένει να φανεί η αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη, ενόψει και της σύγκλησης της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε επιχειρήσει να προσεγγίσει τον βουλευτή Χανίων, άλλοτε στενό σύμμαχό του, με την κίνηση για επανένταξη του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και τον Αντώνη Αντζολέτο, η επανένταξη του κυρίου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας δρομολογήθηκε μετά τη διαγραφή της Αθηνάς Λινού.

«Δεν είμαι κανένα παιδάκι να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση και να με επαναφέρουν με μια ενημέρωση του Νίκου Παππά», δήλωσε ωστόσο ο κ. Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να κάνει πίσω στην αμφισβήτηση της ηγεσίας.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις Πολάκη στο περιστύλιο της Βουλής:

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε από το περιστύλιο της Βουλής στις τηλεοπτικές κάμερες:

«Όπως είχα δηλώσει την ημέρα της απαράδεκτης διαγραφής, ήμουν είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στημένο το σκηνικό την ημέρα εκείνη, κάποιοι προσπαθούν να διορθώσουν το απαράδεκτο να με διαγράψουν, πιστεύονταν πως έτσι θα μαζί μου.

Δεν αλλάζει η ποιοτική εκτίμηση που έχω κάνει για την ανάγκη δυναμικής αντιπολίτευσης. Ό,τι έχω πει ισχύει, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή. Είστε μεγάλα παιδιά, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Θα τα πούμε προγραμματικά και αξιακά στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είμαι κανένα παιδάκι για να με διαγραφούν χωρίς ενημέρωση και να με επαναφέρουν με μια ενημέρωση του Νίκου Παππά λίγα λεπτά πριν».

Τις προηγούμενες ημέρες, ο κ. Πολάκης είχε ασκήσει δριμεία κριτική στον Στέφανο Κασσελάκη κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για ανάγκη «αλλαγών στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ».

