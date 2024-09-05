Διαμαντοπούλου: Πιστεύω σε μια αυτοδιοίκηση αυτόνομη, ανεξάρτητη και κομματικά ακηδεμόνευτη

Στο πλαίσιο της προεκλογικής της εκστρατείας για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου συναντήθηκε το μεσημέρι με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη. Η συζήτηση αφορούσε τα προβλήματα της πόλης καθώς και τα σημαντικά χρόνια ζητήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός της αυτοδιοίκησης.

Η κυρία Διαμαντοπούλου δήλωσε πως ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κ. Αγγελούδη «αφενός για τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης - της πόλης που μεγάλωσα, σπούδασα και πάντα έχω στην καρδιά μου-, αφετέρου γενικότερα για τα θέματα της αυτοδιοίκησης και τα τεράστια προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει- μας κατ' όνομα αυτοδιοίκησης που ασφυκτιά κάτω από την εξάρτηση και τον έλεγχο της κεντρικής εξουσίας» και προσέθεσε:

«Ενημέρωσα τον δήμαρχο για τις δίκες μου θέσεις - ενόψει και των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ακράδαντα σε μια αυτοδιοίκηση, αυτόνομη, ανεξάρτητη, με αποκεντρωμένες αποφάσεις και πόρους, με κοινωνικό έλεγχο, με σαφές πολιτικό πλαίσιο, κοντά στον πολίτη και κομματικά ακηδεμόνευτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.