Κασσελάκης στο Εκτελεστικό Γραφείο: Με λίστα στα κανάλια - Διαχρονικό το πρόβλημα της εικόνας μας στα ΜΜΕ - Αχτσιόγλου: Κύριος υπεύθυνος για την ενότητα είναι ο πρόεδρος» Πολιτική 19:15, 26.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Σας καλώ όλους και όλες να κάνουμε το ίδιο. Να βγούμε όλοι μαζί στην κοινωνία», ανέφερε ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε