Κασσελάκης: Ο φασισμός προσπαθούσε να επικρατήσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά ο Μητσοτάκης είχε έγνοια τα Τέμπη

«Την ώρα που ο φασισμός προσπαθούσε να επικρατήσει στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε χρόνο ούτε για μία δήλωση καταδίκης» δηλώνει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.



«Η έγνοια του ήταν αλλού: Πώς θα κλείσει άρον άρον τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, πώς θα συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών».

«Ο πρωθυπουργός φέρει βαρύτατες πολιτικές ευθύνες για την απώλεια 57 ανθρώπων, που χάθηκαν επειδή δεν υπήρχε σύστημα σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης μετά το 2019» δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.«Έχει όμως την αποκλειστική ευθύνη για τη συγκάλυψη του εγκλήματος» προσθέτει.«Τσιμέντο στον τόπο του εγκλήματος, τσιμέντο και στις ευθύνες.«Όλοι ξέρουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στηρίζει σκανδαλωδώς τον Κώστα Καραμανλή επειδή η τύχη του ενός είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τύχη του άλλου.Ο ΣΥΡΙΖΑ με το πόρισμα του δε ζητάει προανακριτική, αλλά την παραπομπή στην τακτική Δικαιοσύνη του Κώστα Αχ. Καραμανλή, καθότι έχει τελέσει αδικήματα δια παραλείψεως και δεν ισχύει γι’ αυτόν ο νόμος περί ευθύνης υπουργών».«Δυναμώστε το αίτημα για Δικαιοσύνη.Για να μην έχουν πια τη δυνατότητα τα τζάκια να αλληλοστηρίζονται σε βάρος μας.Η Ελλάδα θα γίνει κράτος δικαίου, θέλουν δε θέλουν» καταλήγει ο κ. Κασσελάκης.

