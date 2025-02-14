Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΚΚΕ και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη, με δηλώσεις της στο Action 24, υποστήριξε ότι είχε ακούσει την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι είχε παρέμβει στον εισαγγελέα της φυλακής, προκειμένου νε βγει ο Ηλίας Κασιδιάρης. «Έχω ακούσει με τα αυτιά μου τους καλούς λόγους για εκείνη από τα χρυσαυγίτικα στόματα», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο από τις δηλώσεις της Λιάνας Κανέλλη:

Κκαι συνεχίζει: «Ο Λαμπρούλης έχει κάνει 140 ερωτήσεις στον Άδωνι Γεωργιάδη. Φαντάζεστε ότι όλες αυτές είναι φιλικές προς τον Άδωνι; Είναι για όλα τα δράματα που ζει ο ελληνικός λαός στον τομέα της υγείας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει κάνει δύο ερωτήσεις και το κόμμα της έχει κάνει 17 ερωτήσεις στο υπουργείο Υγείας. Δεν μπορείς να ανοίγεις μία επίθεση θεσμική -τάχα μου δήθεν- και τυπική -τάχα μου δήθεν- με τον Λαμπρούλη», ανέφερε αρχικά η Λιάνα Κανέλλη και συνέχισε: «Κάνει συνεχώς κατάχρηση των προνομίων της. Απαιτεί να μιλάει όποια ώρα θέλει, όπως θέλει, της δίνει το δικαίωμα ο κανονισμός. Δεν υπάρχει περίπτωση να τηρήσει χρόνο».

«Κατηγορεί η Ζωή εμάς ότι είμαστε συστημικό κόμμα; Αυτό απαντιέται μόνο αν κοιταχτεί στον καθρέφτη. Αν το ΚΚΕ -σε σχέση με το σύστημα- κοιταχτεί στον καθρέφτη δεν θα ντρέπεται. Με τα αυτιά μου την άκουσα να λέει ότι παρενέβη ως πρόεδρος της Βουλής στον εισαγγελέα της φυλακής για να βγει ο Κασιδιάρης να επιτελέσει το θεάρεστο κοινοβουλευτικό του έργο. Έχω ακούσει με τα αυτιά μου τους καλούς λόγους για εκείνη από τα χρυσαυγίτικα στόματα», πρόσθεσε.

Η Λιάνα Κανέλλη άσκησε κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και για την υπόθεση των Τεμπών: «Παίρνεις την υπόθεση και τη φέρνεις σε επίπεδο σόου μέσα στο κοινοβούλιο με υψωμένες γροθιές; Άσχετο, μια μέρα σε μία άσχετη ψηφοφορία και μετά παρελαύνουμε για να βγούμε να μας δείξει η κάμερα ότι αποχωρούμε σαματηδόν. Σε στυλ σαματά και αυτό είναι εκπροσώπηση του δράματος νομική, θεσμική, πολιτική; Το εκμεταλλεύεται πολιτικά απολύτως, μέχρι κεραίας».

Όσο για την κόντρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με το ΚΚΕ, η Λιάνα Κανέλλη είπε:

«Καταλαβαίνετε γιατί διάλεξε το ΚΚΕ; Γιατί δεν συμμετέχει σε τίποτα από την πραγματική αντιστασιακή και λαϊκή δράση. Και θέλει να έρθει από δίπλα από τις μάζες που βγαίνουν έξω και διαμαρτύρονται. Πάει να πάρει κάτι από την πραγματική μαχητική λαϊκή αγωνιστική μορφή, από την ιστορία 107 χρόνων που έχει το ΚΚΕ. Αυτό είναι σαν δανεικά λοφία και γαλόνια. Και έρχεται τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας της την οδηγεί στα βράχια του ΚΚΕ;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.