«Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, το 60% των νοικοκυριών δηλώνει ότι το εισόδημά του δεν επαρκεί για όλον τον μήνα, το 81,6% αδυνατεί να αποταμιεύσει, το 36,1% καθυστερεί ή αδυνατεί να καλύψει ιατρικά έξοδα και το 11,7% ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση εξακολουθεί, εμμονικά, να αρνείται την ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων, όπως αποδεικνύεται και από την άρνηση του κ. Χατζηδάκη να αποδεχτεί την πλήρως κοστολογημένη και αιτιολογημένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα, σχολιάζει: «Τα 2,1 δισ. ευρώ επιβάρυνση που προβλέπει το ΓΛΚ (που στην πραγματικότητα αν αφαιρεθούν ο φόρος, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι εισφορές για συντάξεις, ο ΦΠΑ, περιορίζονται κατά το ήμισυ) φαίνονται πολλά στους κκ Μητσοτάκη και Χατζηδάκη. Τα 4,5 δισ. ευρώ που δόθηκαν με απευθείας ανάθεση ή με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για τα έτη 2021-2022, προφανώς είναι λίγα…Ούτε συγκινούνται με τα 4,5 δισ. ετήσια κέρδη των Τραπεζών, με τα καρτέλ στην ενέργεια, στα τρόφιμα και σε άλλους νευραλγικούς τομείς της Οικονομίας».

«Το συμπέρασμα είναι πλέον απολύτως ξεκάθαρο: η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ενδιαφέρεται μόνο για λίγους: τους ισχυρούς και τους εκλεκτούς του Μαξίμου. Είναι ώρα ευθύνης για όλους μας. Επιμένουμε στην πρότασή μας για άμεση πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση που καταρρακώνει τους θεσμούς, μπαζώνει την αλήθεια και εξαθλιώνει την κοινωνία», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.