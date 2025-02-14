ΣΥΡΙΖΑ: Με 24 ώρες καθυστέρηση το 112 στην Κεφαλονιά

«Μετά την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην Κεφαλονιά, με βροχοπτώσεις που προκάλεσαν χαοτικές καταστάσεις στο νησί, το πολυδιαφημισμένο από την κυβέρνηση σύστημα προειδοποίησης των πολιτών "112", λειτούργησε μόλις σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, με 24 ώρες καθυστέρηση», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Μέχρι τη στιγμή εκείνη, δεκάδες πολίτες είχαν εγκλωβιστεί σε δρόμους που είχαν πλημμυρίσει, ενώ ολόκληρες περιοχές του νησιού αποκλείστηκαν. Αναρωτιόμαστε τι ακριβώς περίμενε η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μέχρι να πράξει το στοιχειώδες, δηλαδή να προειδοποιήσει τους πολίτες της Κεφαλονιάς για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, για τα οποία υπήρχε μετεωρολογική πρόβλεψη από πολύ νωρίτερα», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Την ίδια στιγμή, οι ζημιές που έχουν ήδη καταγραφεί, όπως κατολισθήσεις, πλημμύρες και δρόμοι που έκλεισαν, μαρτυρούν τόσο την απουσία έργων υποδομής όσο και την απουσία προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού για τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες».

«Κάθε μέρα που περνάει, η αποσάθρωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη γίνεται όλο και πιο εμφανής. Έστω και τώρα, την καλούμε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί στο νησί», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

