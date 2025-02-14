Φάμελλος: Η κοινωνία έχει εκφράσει τη δυσπιστία της στην κυβέρνηση και αυτό πρέπει να εκφραστεί και στη Βουλή

Για «κρίση Δημοκρατίας και θεσμών στην κοινωνία» έκανε λόγο στην εισήγησή του κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, διαπιστώνοντας παράλληλα και την ύπαρξη «θυμού». «Η απάντηση επιβάλλεται να δοθεί από την προοδευτική πλευρά», υπογράμμισε.

Όσον αφορά την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, σχολίασε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε συγκροτημένη και σοβαρή στάση» και «ορθώς ανέδειξε την ανάγκη συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να στηριχθεί η υποψηφιότητα της Λούκας Κατσέλη». Αντίθετα, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «επέλεξε να υποστηρίξει μια στενά κομματική υποψηφιότητα και να ετεροπροσδιοριστεί από τις αποφάσεις της ΝΔ» ενώ, όπως είπε, «η αλλαγή στάσης της Νέας Αριστεράς στην 4η ψηφοφορία είναι πολιτικά ακατανόητη και δεν συμβάλλει στη σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων».

«Επιμείναμε στην απόσυρση της υποψηφιότητας Τασούλα, διότι μια απονομιμοποιημένη κυβέρνηση δεν δικαιούται να εκλέξει έναν κομματικό ΠτΔ. Ο κ. Τασούλας ήταν πρόεδρος της Βουλής όταν η Εξεταστική Επιτροπή δεν κάλεσε κρίσιμους μάρτυρες, ενώ πίσω από ασάφειες του Κανονισμού δεν ανακοινώθηκαν κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας», συνέχισε ο Σ. Φάμελλος, τονίζοντας ότι «η κοινωνία έχει εκφράσει τη δυσπιστία της στην κυβέρνηση και αυτό πρέπει να εκφραστεί και στη Βουλή». «Η πρόταση μομφής αποτελεί αναγκαιότητα. Όλα τα στοιχεία υπάρχουν μετά την τηλεοπτική συνέντευξη του πρωθυπουργού. Δεν πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση. Υπάρχει και δυσαρμονία με την κοινωνία και κίνδυνος να κρύψει ο κ. Μητσοτάκης τις ευθύνες του», προσέθεσε.

«Ο κ. Μητσοτάκης ακόμα κρύβεται και δεν έρχεται να λογοδοτήσει στη Βουλή στην προ ημερησίας που έχουμε καταθέσει. Υποτιμά τον λαό και τη Βουλή. Καλούμε τους πολίτες στις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου για το έγκλημα των Τεμπών και τη συγκάλυψη του», σημείωσε.

Χαρακτήρισε «αυτονόητη» τη στήριξη στις προανακριτικές, αναφέροντας πως «θα χρειαστούν και άλλες εκτός από την πρώτη που κατατέθηκε». «Να εξεταστεί όλο το υλικό από τις πραγματογνωμοσύνες και τη δικογραφία, να παραπεμφθούν οι εμπλεκόμενοι στον φυσικό δικαστή και να εξεταστούν αν προκύπτουν και άλλα αδικήματα. Για το θέμα του μπαζώματος τέτοια αδικήματα είναι η υπόθαλψη εγκληματία, η προσβολή μνήμης νεκρού και η απιστία, αφού για το μπάζωμα χρησιμοποιήθηκαν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης», είπε και τόνισε την ανάγκη «να αποκαλυφθεί από τις προανακριτικές ποιος έδωσε εντολή για το μπάζωμα και τη συγκάλυψη, ποια εγκλήματα συντελέστηκαν, ποιος κρύβεται πίσω από το σχέδιο συγκάλυψης και να αποδοθούν ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται».

«Η συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων αποτελεί σταθερή στρατηγική για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η ισχυροποίηση του κόμματός μας και η διεύρυνση του, είναι αναγκαία για να δρομολογηθεί η προοδευτική προοπτική. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί η πολιτική εξόρμηση και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινηθεί και η Επιτροπή Συνεδρίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Με το τραπεζικό καρτέλ, με το αγροτικό ζήτημα, με τους ακρίτες, με τον 13ο και 14ο μισθό, ενώ ετοιμάζονται πρωτοβουλίες για το στεγαστικό και για τη φτωχοποίηση της κοινωνίας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τέλος, για τα κομματικά μέσα ενημέρωσης ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε την ΠΓ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάλυψε την πρώτη του δέσμευση για την άμεση αποπληρωμή 3,5 μισθών στους εργαζόμενους, ενώ στις λύσεις που εξετάζονται, πρώτη προτεραιότητα είναι η καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων και η υλοποίηση μιας βιώσιμης λύσης.

