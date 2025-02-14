Του Γιάννη Ανυφαντή

Μεγάλη ένταση στο διάδρομο της Βουλής προκλήθηκε μεταξύ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Χρίστου Δήμα και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά τη ματαίωση της συζήτησης επίκαιρης ερώτησής της προς την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για το λαθρεμπόριο στο σιδηρόδρομο.

Σύμφωνα με το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων, η συζήτηση της ερώτησή της είχε προγραμματιστεί στις 09.45, ωστόσο η ίδια είχε ενημερωθεί πως αυτή θα διεξαχθεί στις 10.30.

Εξαιτίας αυτής της παρανόησης, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν εμφανίστηκε στην ώρα της στην αίθουσα με αποτέλεσμα, ο προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος να διακόψει για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση.

Τελικά λίγο μετά τις 10.20 ο ίδιος κήρυξε το τέλος των εργασιών με την πρόεδρο να είναι απούσα από την αίθουσα: «Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων και ερωτάται το σώμα εάν δέχεται να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συναίνεση του σώματος λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2025. Και ο Θεός βοηθός».

Λίγα λεπτά αργότερα, και ενώ ο κ. Δήμας αποχωρούσε από τη Βουλή, «πέτυχε» στην κεντρική είσοδο την κα Κωνσταντοπούλου, με τους δύο να έχουν έναν εκρηκτικό διάλογο:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι έντιμο. Εμένα μου ήρθε ενημέρωση ότι η ερώτηση θα συζητηθεί στις 10:30.

Χρίστος Δήμας: Είναι έντιμο να σε περιμένω 20 λεπτά; Το πρόγραμμα λέει ότι έπρεπε να συζητηθεί 09:45.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μην κάνεις σόου μπροστά στους δημοσιογράφους.

Χρίστος Δήμας: Εσύ κάνεις σόου. Έπρεπε να έχουμε τελειώσει. Δες και τον πρόγραμμα των επίκαιρων ερωτήσεων. Ζωή μου, εγώ σε περίμενα 20 λεπτά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ δεν το θεωρώ έντιμο.

Χρίστος Δήμας: Εγώ θεωρώ ανέντιμο να σε περιμένω τόση ώρα. Έλα τη Δευτέρα πρέπει να φύγω. Θα προσαρμοζόμαστε στο δικό σου πρόγραμμα;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ντροπή. Εγώ έχω δελτίο που λέει ότι έχω την 7η ερώτηση στις 10:30.

Σε εκείνο το σημείο η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε στο τηλέφωνο τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη λέγοντας του «Ο Δήμας είναι εδώ. Θα ανέβει ο Κωνσταντινόπουλος να συζητηθεί η ερώτηση; Για τον Γεωργιάδη περιμένετε μισή ώρα. Θα προγραμματιστεί για τη Δευτέρα;».

Χρίστος Δήμας: Χρειάζεται επανακατάθεση, δεν ήσουνα εδώ να την υποστηρίξεις την ερώτηση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ ως πρόεδρος είχα καταργήσει την επανακατάθεση. Θα έρθεις τη Δευτέρα.

Χρίστος Δήμας: Ναι, ότι ώρα θέλεις.

Αμέσως μετά τον καβγά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατευθύνθηκε προς το γραφείο του Νικήτα Κακλαμάνη.

Πηγή: skai.gr

