Καιρίδης σε ΣΚΑΪ για γκάφα Ερντογάν: Δεν φημίζεται για τις ακαδημαϊκές του δάφνες…

Τη γκάφα του Ταγίπ Ερντογάν, που παρουσίασε πίνακα από τη μάχη του Πετροβαραντί ως την ... άλωση της Τριπολιτσάς, σχολίασε ο διεθνολόγος και βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί».

«Δεν μπορούσε να βρει πίνακα φαίνεται, και του ήρθε αυτό», «δεν φημίζεται για τις ακαδημαϊκές του δάφνες» είπε ο κ. Καιρίδης και πρόσθεσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ένα παιδί από τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, με πολύ σκληρή παιδική ηλικία και μια πολύ στοιχειώδη τεχνική εκπαίδευση «συν την ποδοσφαιρική του δεινότητα».

Τόνισε ακόμη πως και άλλες φορές στο παρελθόν, αυταρχικοί ηγέτες της ανατολής, «αρέσκονται στην εργαλειοποίηση της ιστορίας και γίνονται αίφνης ιστορικοί», ενώ αναγνώρισε στον Ερντογάν ότι κατάφερε να ανέλθει πολιτικά, καθώς στην πολιτική μετράνε άλλα πράγματα.

«(...) Αλλά σίγουρα δεν είναι ιστορικός και έχει μια πολύ επιδερμική αντίληψη της ιστορίας, και της ιστορίας του δικού του λαού πέραν των υπολοίπων», είπε ο κ. Καιρίδης.

Ο Τούρκος πρόεδρος πραγματοποίησε tweet δημοσιεύοντας έναν πίνακα από την άλωση της Τριπολιτσάς, κάνοντας λόγο για «σφαγή».

Μόνο που ο συγκεκριμένος πίνακας δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την Τριπολιτσά αλλά επρόκειτο τη μάχη του Πετροβαραντί από του 1716, ένα έργο του George Philipp Rugendas.

Η συγκεκριμένη παρατήρηση έγινε από τον ''Charalampos of Thessaloniki'' στο twitter ο οποίος εξήγησε ότι πρόκειται για τον ίδιο πίνακα από παλαιότερη ανάρτηση του Δρ. Σπυρίδων Πλακούδα, επίκουρου καθηγητή Εθνικής Ασφάλειας στο Rabdan Academy και πρώην αντιπροέδρου του ΚΕΔΙΣΑ.

📌EVIDENCE – Reverse reality, Turkish state Propaganda



Erdogan presented a tweet supposed from the Siege of Tripolitsa 1821, using a painting from the Battle of Peterwardein 1716.



Turks lost in both battles in lands they occupied, despite having the advantage of larger numbers. pic.twitter.com/Hq4iPOTKRv