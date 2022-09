Τα έκανε «θάλασσα» ο Ερντογάν: Δημοσίευσε λάθος πίνακα για την άλωση της Τριπολιτσάς - Δείτε φωτογραφίες

Σε γκάφα ολκής υπέπεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην προσπάθεια του να προκαλέσει την Ελλάδα για άλλη μια φορά.

Ο Τούρκος πρόεδρος πραγματοποίησε tweet δημοσιεύοντας έναν πίνακα από την άλωση της Τριπολιτσάς, κάνοντας λόγο για «σφαγή».

Μόνο που ο συγκεκριμένος πίνακας δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την Τριπολιτσά αλλά επρόκειτο τη μάχη του Πετροβαραντί από του 1716, ένα έργο του George Philipp Rugendas.

Η συγκεκριμένη παρατήρηση έγινε από τον ''Charalampos of Thessaloniki'' στο twitter ο οποίος εξήγησε ότι πρόκειται για τον ίδιο πίνακα από παλαιότερη ανάρτηση του Δρ. Σπυρίδων Πλακούδα, επίκουρου καθηγητή Εθνικής Ασφάλειας στο Rabdan Academy και πρώην αντιπροέδρου του ΚΕΔΙΣΑ.

📌EVIDENCE – Reverse reality, Turkish state Propaganda



Erdogan presented a tweet supposed from the Siege of Tripolitsa 1821, using a painting from the Battle of Peterwardein 1716.



Turks lost in both battles in lands they occupied, despite having the advantage of larger numbers. pic.twitter.com/Hq4iPOTKRv