Τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ξεκαθαρίζουν με διαρροή, πηγές της Κουμουνδούρου.

Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως έχει διατυπωθεί και από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο και από το προεδρείο της Κ.Ο. είναι ρητή και ξεκάθαρη: Προκαταρκτική Επιτροπή, παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση δεν εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

