Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκαταρκτική Επιτροπή, παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές

Τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν πηγές της Κουμουνδούρου - «Οποιαδήποτε άλλη πρόταση δεν εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία»

Λογότυπο ΣΥΡΙΖΑ

Τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ξεκαθαρίζουν με διαρροή, πηγές της Κουμουνδούρου. 

Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως έχει διατυπωθεί και από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο και από το προεδρείο της Κ.Ο. είναι ρητή και ξεκάθαρη: Προκαταρκτική Επιτροπή, παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση δεν εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ΟΠΕΚΕΠΕ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark