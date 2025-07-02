Την απόφαση με τη θετική εισήγησή της για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την έγκριση της αναθεώρησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κύριος στόχος της ελληνικής πρότασης αναθεώρησης που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής αξιοποίησης του συνόλου των πόρων που έχει στη διάθεσή της η χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η πρόταση είναι χρηματοδοτικά ουδέτερη - δεν υπάρχει καμία χρηματοδοτική μείωση του ελληνικού σχεδίου. Η αναθεώρηση συνίσταται στην αναπροσαρμογή δράσεων για αντικειμενικούς τεχνικούς/διαχειριστικούς λόγους, με βάση τη μέχρι σήμερα εικόνα της υλοποίησης, με παράλληλη ενίσχυση δράσεων για τις οποίες υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αλλά και την προσθήκη νέων έργων.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα νέα έργα στο αναθεωρημένο σχέδιο «Ελλάδα 2.0» αφορούν: στην ολοκληρωμένη αναβάθμιση της υποδομής ασφαλείας των δέκα μεγαλύτερων σιδηροδρομικών τούνελ του ΟΣΕ με τη χρήση έξυπνων συστημάτων, στη δημιουργία έξυπνων διαβάσεων σε σχολικές μονάδες και την ανάπτυξη αυτόνομων έξυπνων δικτύων φωτισμού στους οδικούς άξονες, στην προμήθεια επιπλέον 175 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, περιλαμβάνονται νέα έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης (επιπλέον 2.900 διαδραστικοί πίνακες στα δημόσια σχολεία), της δημόσιας Υγείας και του πολεοδομικού σχεδιασμού με το σύστημα εντοπισμού της αυθαίρετης δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, προμήθεια δύο (2) αεροσκαφών για την Πολιτική Προστασία, καθώς και νέο πολυμεσικό σύστημα επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών από τον δημόσιο τομέα.

Η ένταξη και χρηματοδότηση νέων έργων εγκρίθηκε από τους διαθέσιμους πόρους που προέκυψαν από τη μεταφορά έργων, όπως τα 13 Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας και η αναβάθμιση των 7 Canadair σε χρηματοδοτικά εργαλεία μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, από δράσεις που αξιολογήθηκαν ότι δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν στο χρονοδιάγραμμα, λόγω αντικειμενικών συνθηκών (π.χ. λόγω άγονης έκβασης διαγωνισμών), όπως ενδεικτικά η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατεύσιμων, η ψηφιοποίηση του δικτύου Οικονομικής Διπλωματίας, και το φράγμα Αλμωπαίου. Στη δράση της Ηλεκτροκίνησης, η μη ανταπόκριση της αγοράς οδήγησε στην αντικατάσταση των προγραμμάτων «Πράσινα Ταξί» και «Φορτίζω παντού» με την προμήθεια πρόσθετων ηλεκτρικών λεωφορείων.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα υπέβαλε την πρότασή της για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» στις 14/5/2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού και ανταποκρινόμενη θετικά και άμεσα στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς όλα τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τα εθνικά σχέδια τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων πληρωμής που απομένουν.

Το επόμενο βήμα, μετά τη θετική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η τελική έγκριση της πρότασης αναθεώρησης από το ECOFIN, η οποία αναμένεται μέσα στον Ιούλιο.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της 13ης Ιουλίου 2021, σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://commission.europa.eu/document/download/599847ee-01e8-4cfe-96d7-4a4ccd2ceb00_en?filename=COM_2025_367_1_EN_ACT_part1_v3.pdf.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

