Νατσιός: Η «Νίκη» θα υπερψηφίσει πρόταση προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τάχθηκε μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το βιομεθάνιο και τα γεωγραφικά περιορισμένα δίκτυα υδρογόνου, ο πρόεδρος της "Νίκης" Δημήτρης Νατσιός.

«Ένα σκάνδαλο κουκουλώνετε δέκα θα εμφανίζονται. Η κυβέρνησή σας είναι καταδικασμένη σε μια διαρκή μετωπική σύγκρουση με τις αμαρτίες της με τελικό προορισμό τον εκτροχιασμό της και τον πολιτικό γκρεμό σας. Έφτασε λοιπόν η ώρα της αλήθειας. Η ανεξάρτητη ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη στην οποία κουνούσατε προ έτους το δάχτυλο για τα Τέμπη σάς έχει στριμώξει για τα καλά. Κατηγορεί δύο υπουργούς σας για ηθική αυτουργία σε απιστία» είπε ο κ. Νατσιός και συνέχισε: «Παραπομπή για θέματα κοινωνικών επιδοτήσεων έγινε για τελευταία φορά πριν από 36 ολόκληρα χρόνια με την υπόθεση του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού. Και τώρα εσείς. Για πρώτη φορά όμως έγινε και κάτι άλλο. Οι επιδοτήσεις στην Κρήτη από 6 εκατομμύρια το 2018 εκτοξεύτηκαν στα 20 εκατομμύρια το 2020».

«Έχετε να μας πείτε κάτι για το πως έγινε αυτό το μαγικό αντί να μας λέτε ότι φταίει και για αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ;», διερωτήθηκε και υποστήριξε πως αυτό έγινε ώστε «το βράδυ των εκλογών η Κρήτη να βαφεί μπλε στον εκλογικό χάρτη». «Αυτό λέγεται νοθεία και αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Και τελικά ποιος θα πληρώσει για την διασπάθιση του κοινοτικού χρήματος; Ο προϋπολογισμός; Δηλαδή ο λαός, ή θα ζητηθούν πίσω από τους "ληστοτρόφους"», είπε.

«Όπως εξελίσσονται τα πράγματα οι παραιτήσεις των υπουργών σας δεν είναι αρκετές» συνέχισε ο πρόεδρος της "Νίκης". «Πρέπει να στείλετε ξανά την υπόθεση μέσω προανακριτικής στον φυσικό δικαστή. Τα κόλπα με την εξεταστική και ότι τάχα ο κ. Βορίδης δεν έχει ποινικές ευθύνες να τα ξεχάσετε. Άμα σας λέει η ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη να τον ελέγξετε για απιστία εσείς θα τον χαϊδέψετε από φόβο μην τυχόν και κελαηδήσει και αποκαλύψει την προσωπική εμπλοκή σας σε αυτήν την υπόθεση; Δε γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς ως "Νίκη" θα υπερψηφίσουμε την πρόταση για παραπομπή των υπουργών σε προανακριτική».

Ολοκληρώνοντας ο πρόεδρος της "Νίκης", αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο θέμα του τουρκολυβικού μνημονίου εκφράζοντας την ανησυχία μήπως έως το τέλος της εβδομάδος η Βουλή της Ανατολικής Λιβύης «κυρώσει το παράνομο μνημόνιο». «Πότε σκοπεύει να πάει ο κ. Γεραπετρίτης; Μετά την ψηφοφορία; Και αφού έχει γίνει η ζημιά;», διερωτήθηκε.

Ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της Μονής του Σινά και ζήτησε να ψηφιστεί νόμος «για να μετατραπεί το μετόχι του Σινά στην Αθήνα σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου», καθώς και να ενταχθούν οι μονές του Αγίου Όρους στα προγράμματα ΕΣΠΑ.

«Χρωστάμε στο Άγιον Όρος, δεν μας χρωστάει. Η στήριξή του από το ΕΣΠΑ είναι καθήκον της Πολιτείας και όχι αφορμή για ψηφοθηρική συναλλαγή», κατέληξε ο κ. Νατσιός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.