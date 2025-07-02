«Προσπαθούμε με δυο διαφορετικούς τρόπους να συνεχίσουν οι αγρότες να παίρνουν επιδοτήσεις: ο ένας είναι η ρηξικέλευθη απόφαση της κατάργησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και απορρόφησής του στην ΑΑΔΕ, που έχει δεδομένη αξιοπιστία, και ο δεύτερος τρόπος είναι η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Και με τον έναν τρόπο και με τον άλλον δείχνουμε και στο εσωτερικό και στις Βρυξέλλες ότι δεν αλλάζουμε σελίδα, αλλά κεφάλαιο», συμπλήρωσε.

«Εγώ ο ίδιος συναντήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα με τον Επίτροπο της ΕΕ για τη Γεωργία, τον κύριο Χάνσεν, όπου του ξεκαθάρισα ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα, όπως είπε ο πρωθυπουργός. Θα υπάρξει απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ. Ήδη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή υπάρχει η πρώτη διάταξη και θα ακολουθήσουν και άλλες ρυθμίσεις. Όλο αυτό θα γίνει με πολύ οργανωμένο τρόπο, ώστε να σταματήσουν οι σκιές και να καταβάλλονται στο μεταξύ οι επιδοτήσεις των αγροτών».

«Το δεύτερο που κάνουμε είναι αυτό που εξαγγέλθηκε τη Δευτέρα, ότι δηλαδή η Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα ελέγξουν τα ποσά που έχουν καταβληθεί και ως προς το διοικητικό σκέλος θα αναζητηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ως προς το ποινικό σκέλος θα αναζητηθούν ευθύνες όπου και αν υπάρχουν», όπως είπε.

«Από τη δικογραφία δεν προκύπτουν άλλα ονόματα»

«Θα μπορούσα να πω πως όλα αυτά γίνονται από τότε που μπήκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ, δεν θα το πω. Θα μπορούσα να πω ότι γίνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν θα το πω», ανέφερε αμέσως μετά ο κ. Χατζηδάκης συμφωνώντας με τον πρωθυπουργό ότι στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση έπρεπε να κινηθεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

«Σε όλες της χώρες προσπαθούν να στηρίξουν τους αγρότες και ας μιλήσουμε ειλικρινά, υπάρχουν σκέψεις ενίοτε ότι "βρε παιδάκι μου τα λεφτά έρχονται από τις Βρυξέλλες, πρέπει να ζήσουν τα χωριά κλπ". Σκέψεις που δεν τις λες παράλογες επικράτησαν στην ακραία τους μορφή, όπως ήταν και αυτά που προκύπτουν από τους διαλόγους. Γι αυτό υπήρξε όλη αυτή η αντίδραση του πρωθυπουργού», σημείωσε και προσέθεσε λέγοντας:

«Σε όσους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο φαίνεται ότι παρότρυναν σε πράξεις αθέμιτες, ζητήθηκε η παραίτησή τους. Από την εξέταση της δικογραφίας δεν προκύπτουν άλλα τέτοια θέματα με ονόματα, επομένως δεν θα έχουμε άλλες παραιτήσεις.Τώρα θέμα εκλογών δεν τίθεται. Τίθενται όμως δυο θέματα: οι εκκρεμότητες από δω και πέρα σε επίπεδο Βουλής και η κυβερνητική ατζέντα. Έχουμε εντολή μέχρι το 2027 να προχωρήσουμε».

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι η ΝΔ μελετά αυτήν την ώρα τη δικογραφία και θα περιμένει να δει τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, που έχει προαναγγείλει προανακριτική επιτροπή. «Θα κινηθούμε μακριά από κυνήγι μαγισσών και προφανώς μακριά από κάθε λογική συγκάλυψης. Ξέρουμε ότι αυτήν την ώρα υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακός από πάνω μας ιαι επομένως πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων».

Πηγή: skai.gr

