Επίθεση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης μετά και την αποκάλυψη της «Καθημερινής» ότι ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2023 είχε ενημερώσει τον Μπρατάκο στο Μαξίμου για 9.309 προβληματικά ΑΦΜ.

«Αυτές οι επιστολές αποδεικνύουν ότι γνώριζε πλήρως το πάρτι διαφθοράς που συνέβαινε σε έναν Οργανισμό, που μοιράζει 3 δισ. ευρώ τον χρόνο» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Γιατί ενώ γνωρίζατε, δεν σταματήσατε αυτά τα νοσηρά φαινόμενα;» διερωτάται.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη

«Η σημερινή αποκάλυψη των δύο επιστολών του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κ. Σημανδράκου, προς το Μέγαρο Μαξίμου κατεβάζει την παράσταση "ανήξερος Πρωθυπουργός" με πρωταγωνιστή τον κ. Μητσοτάκη.

Αυτές οι επιστολές αποδεικνύουν ότι γνώριζε πλήρως το πάρτι διαφθοράς που συνέβαινε σε έναν Οργανισμό, που μοιράζει 3 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Το αποτέλεσμα; Ο ελληνικός λαός να καλείται να πληρώσει πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η χώρα διασύρεται πανευρωπαϊκά και ο πρωτογενής τομέας σε μια κρίσιμη στιγμή μπαίνει σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια.

Τα ερωτήματα είναι απλά, κ. Μητσοτάκη:

Γιατί ενώ γνωρίζατε, δεν σταματήσατε αυτά τα νοσηρά φαινόμενα;

Γιατί καλύψατε τα "γαλάζια" κυκλώματα;

Γιατί ακόμη και σήμερα δεν αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας απέναντι στον ελληνικό λαό;»

Πηγή: skai.gr

