Η συνταγματική αναθεώρηση και η μάχη του Κέντρου

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση ήταν αρκετό για να ξεσπάσει νέα σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ίσως να είναι και ένα από τα πιο ισχυρά μέτωπα που θα συγκροτηθούν στην πορεία προς της εκλογές της άνοιξης του 2027, καθώς πολλές από τις προς αναθεώρηση διατάξεις έχουν ταυτοτικά χαρακτηριστικά. Ενδεικτικό παράδειγμα η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων όπου η Δεξιά και η Αριστερή πτέρυγα της Βουλής έχουν συγκρουστεί με σφοδρότητα στο παρελθόν. Οι μεταρρυθμίσεις και η στάση των κοινοβουλευτικών δυνάμεων θα μπουν στο «μικροσκόπιο» των ψηφοφόρων, ενώ ενδιαφέρον θα έχει πως θα τοποθετηθούν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Είναι αυτονόητο πως στο κυβερνητικό στρατόπεδο βλέπουν πως η σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ μπορεί μόνο να την ωφελήσει, καθώς μέσω των μεταρρυθμίσεων ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να δείξει πως είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο κέντρο. Για αυτό, άλλωστε και η αναθεώρηση που σχεδιάζουν στη γαλάζια παράταξη έχει χαρακτηριστικά που θυμίζει την ανάλογη διαδικασία του 2001 όπου οι αλλαγές στο Σύνταγμα αφορούσαν ένα ευρύ πεδίο με 70 άρθρα να τροποποιούνται. Από την πλειοψηφία ετοιμάζονται να κατηγορήσουν το ΠΑΣΟΚ πως δεν μπορεί να εκφράσει τον μεσαίο, μετριοπαθή χώρο αν συνταχθεί σε μια σειρά από διατάξεις με τα κόμματα της Αριστεράς ή με αντισυστημικούς σχηματισμούς.

Γνωρίζοντας πως το Μαξίμου θα επενδύσει πάνω στις αλλαγές που προωθεί στο Σύνταγμα, από το ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισαν πως δεν δίνουν «λευκή επιταγή». Έχουν τη δική τους δέσμη προτάσεων τις οποίες θα αντιπαραθέσουν με το Μαξίμου, ενώ δεν αποκλείεται σε αρκετά πεδία, όπως το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών να αναζητηθούν και συναινέσεις με τα άλλα κόμματα. Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν δουλέψει εδώ και καιρό στα συγκεκριμένα ζητήματα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιθυμεί με τις προτάσεις του, αλλά και την ώρα της Βουλή να κάνει αρκετό «θόρυβο» αλλάζοντας την ατζέντα από τα εσωκομματικά ζητήματα που δεν τον βοηθούν. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ τόνιζαν πως «η αναθεώρηση του Συντάγματος πρέπει να γίνει με τη μέγιστη δυνατή διαβούλευση και πλειοψηφία στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή». Με τις προτάσεις τους θα επιχειρήσουν να απαντήσουν στο Μαξίμου για το ποιος τελικά εκπροσωπεί τους κεντρώους ψηφοφόρους.

Έτοιμοι για αντιπαράθεση σε όποια ζητήματα χρειαστεί δηλώνουν και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που τόνιζαν από την Κουμουνδούρου είναι πως οι ανακοινώσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση του κ.Μητσοτάκη «παραπέμπουν σε μια αναθεώρηση “πλυντήριο” των κυβερνητικών σκοπιμοτήτων και επιδιώξεων σε κρίσιμου τομείς».

«Το ΚΚΕ θα βρεθεί απέναντι σε όλες αυτές τις αλλαγές και δεν υπάρχει καμία βάση για συναίνεση», δήλωσαν από τον Περισσό.

Από τη Νέα Αριστερά ανέφεραν πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί τη συνταγματοποίηση των ολέθριων επιλογών της, ώστε να τις καταστήσει μόνιμες παθογένειες της χώρας».

