Τα διλήμματα, τα στοιχήματα και οι ψηφοφόροι του Κέντρου

Με τον χρόνο για τις επόμενες εκλογές να μετράει αντίστροφα καθώς θεωρείται ότι ήδη έχουμε εισέλθει σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ο χώρος του Κέντρου αναδεικνύεται για άλλη μια φορά το μεγάλο διακύβευμα για την κυβερνητική πλειοψηφία. Η Ν.Δ. κατάφερε τόσο το 2019 όσο και το 2023 να κερδίσει σημαντικό μερίδιο αυτού του χώρου, διαμορφώνοντας όρους κυριαρχίας στο πολιτικό σκηνικό και θα επιδιώξει να πετύχει το ίδιο και στις εκλογές του 2027. Πυκνώνουν, άλλωστε, οι ενδείξεις ότι η πίεση που δέχεται το κυβερνών κόμμα από τα δεξιά του, πιθανότατα θα ενταθεί, καθώς δείχνει να διεκδικεί αναφορές στο χώρο αυτό ακόμα και το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Οι σχεδιασμοί της κυβερνητικής πλειοψηφίας για ανάκτηση της κυριαρχίας στον χώρο του πολιτικού κέντρου αυτομάτως μεταφράζονται σε πίεση προς το ΠΑΣΟΚ, ώστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να περιορίσει τα ερείσματά του και τις αναφορές του σε αυτό το πολιτικό ακροατήριο.

Η κινητικότητα της κυβέρνησης να αναλάβει πρωτοβουλίες για μια σειρά από ζητήματα, στα οποία ζητά ή και απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις, εκκινεί από αυτή την επιδίωξη ανάκτησης των ψηφοφόρων του Κέντρου. Η κυβερνητική πλειοψηφία επιδιώκει να δείξει ότι διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων, ότι είναι η πολιτική δύναμη που καθορίζει την πολιτική ατζέντα και διατηρεί μεταρρυθμιστικό πρόσημο, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης. Τα θέματα που έχουν ανοίξει μέχρι τώρα και κάποια ακόμη που θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα, δεν είναι λίγα. Καταρχάς, η πρόταση που παρουσιάστηκε στις αρχές της εβδομάδας για την ίδρυση εκλογικής περιφέρειας απόδημου Ελληνισμού και για την παροχή δυνατότητας επιστολικής ψήφου στους απόδημους. Η σχετική ρύθμιση απαιτεί 200 ψήφους για να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές και είναι το πρώτο πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση θα πιέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι είναι δύσκολο και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αρνηθούν, καθώς προσβλέπουν στις ψήφους των αποδήμων. Αν συναινέσουν, η κυβέρνηση μπορεί να προβάλλει την πρωτοβουλία της ως μια μεταρρύθμιση στην οποία δεν υπάρχει αντίλογος. Αν βρεθούν απέναντι, θα μπορεί να καταγγείλει την απουσία συναίνεσης ακόμα και στα στοιχειώδη για ενίσχυση της αντιπροσώπευσης των αποδήμων και διευκόλυνση της συμμετοχής τους στις σχετικές διαδικασίες.

Το μεγάλο πεδίο πάνω στο οποίο θα δοκιμαστεί αυτή η στρατηγική, είναι ασφαλώς η συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση έχει εντάξει στη σχετική συζήτηση το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, τη μονιμότητα στο δημόσιο. Και θα επιδιώξει να πιέσει πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ για ξεκάθαρη θέση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, ενώ η σχετική συζήτηση θα τεθεί με όρους πολιτικού προσανατολισμού και ποιος μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα την ανάγκη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων για τη χώρα. Απώτερος στόχος απέναντι σε μια πιθανή άρνηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει τις προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είναι να εμφανιστεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι απομακρύνεται από τις προσδοκίες του μετριοπαθούς πολιτικού ακροατηρίου και συντάσσεται με πιο ακραίες φωνές και πολιτικές δυνάμεις στα αριστερά του.

Η πορεία προς τις εκλογές προδιαγράφει μια πολιτική αντιπαράθεση όπου θα κυριαρχούν τα διλήμματα. Η κυβέρνηση προκρίνει το δίλημμα σταθερότητα έναντι αβεβαιότητας, αξιοποιώντας τη μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και τη διεθνή συγκυρία. Με τα επιμέρους θέματα που θα αναδείξει, θα επιδιώξει να θέσει προς τους πολίτες το δίλημμα του ποιος διαθέτει ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας.

