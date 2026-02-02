Λογαριασμός
ΣΥΡΙΖΑ: Πάει πολύ να ζητά συναίνεση η ΝΔ όταν έχουν παραβιάσει τόσες φορές το Σύνταγμα 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε διάλογο τα κόμματα για την κατοχύρωση ατομικών και εργασιακών δικαιωμάτων για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας»

Βασίλης Κόκκαλης

«Πάει πολύ να ζητάει υπέρβαση των διαφόρων η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης και συναίνεση όταν έχουν παραβιάσει τόσες φορές το Σύνταγμα», τόνισε ο Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο Βασ. Κόκκαλης πρόσθεσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καλεί σε δημοκρατικό διάλογο τα κόμματα, για την κατοχύρωση ατομικών και εργασιακών δικαιωμάτων, για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας». 
 

TAGS: Βασίλης Κόκκαλης ΣΥΡΙΖΑ συνταγματική αναθεώρηση
