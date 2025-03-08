Μετά την απόρριψη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με 157 «όχι» και σε μια προσπάθεια ανασύνταξης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε συνταγματικές αλλαγές για τη θεσμική λειτουργία του κράτους, με κορυφαίο την αλλαγή στον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Εν μέσω έντασης και έντονης κριτικής της Αντιπολίτευσης για τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός έθεσε τα αντίπαλα κόμματα προ των ευθυνών τους, καλώντας τα να συναινέσουν σε μια σειρά αλλαγών του Συντάγματος για την ενίσχυση του κράτους, από τον Νόμο περί ευθύνης υπουργών μέχρι την αλλαγή στον τρόπο ανάδειξης της Δικαιοσύνης.

Κάλεσμα προς το ΠΑΣΟΚ και την υπόλοιπη Αντιπολίτευση απηύθυνε και για τη συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, αλλά και για την αλλαγή του Άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Κόντρα κυβέρνησης - αντιπολίτευσης: Ερίζουν για τις συνταγματικές αλλαγές στον νόμο περί ευθύνης υπουργών

Για την πρωτοβουλία των κινήσεων στη συνταγματική αναθεώρηση ερίζουν τα κόμματα, μετά την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής να καλέσει στη στήριξη των προτάσεων για συνταγματικές αλλαγές σε σειρά κομβικών άρθρων για τη λειτουργία του κράτους, με κορυφαίο το νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Όπως προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα υπό αναθεώρηση άρθρα η κυβέρνηση θα προτείνει και την αλλαγή του Άρθρου 16 για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο αλλά και τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, με το ΠΑΣΟΚ να διεκδικεί την πρωτοβουλία των προτάσεων.

Παράλληλα, στην αποσβεστική ημερομηνία ώστε να μην παραγράφονται τυχόν αδικήματα κυβερνητικών στελεχών, επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι αυτό όπως υπογραμμίζουν από την κυβέρνηση ισχύει ήδη, καθώς όπως τονίζουν το Σύνταγμα υπερισχύει των νόμων.

Σημειώνεται ότι η παρούσα Βουλή είναι η προτείνουσα και όσα συνταγματικά άρθρα συγκεντρώσουν πλειοψηφία 180 βουλευτών, μπορούν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή με 151 ψήφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.