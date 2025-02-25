Η «σκακιέρα» των Τεμπών

Της Δώρας Αντωνίου

Με μια απαιτητική παρτίδα σκάκι, όπου οι παίκτες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο και προς όφελός τους τα δεδομένα, να προλάβουν τις κινήσεις των αντιπάλων, να αποφύγουν αιφνιδιασμούς και παγίδες και να καταφέρουν οι ίδιοι να αιφνιδιάσουν και να εγκλωβίσουν, προσομοιάζει η κατάσταση που επικρατεί στην κεντρική πολιτική σκηνή, η οποία περιστρέφεται γύρω από την υπόθεση των Τεμπών.

Ο μεγάλος άγνωστος Χ σε αυτή την πολυπαραγοντική εξίσωση παραμένει η συμμετοχή του κόσμου στα συλλαλητήρια της προσεχούς Παρασκευής, η οποία προεξοφλείται ότι θα είναι μεγάλη. Η τελική εικόνα, ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική για την πορεία των εξελίξεων.

Η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής όσον αφορά τις κινήσεις της αντιπολίτευσης σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, όπου παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της πρότασης δυσπιστίας, ενώ την ίδια στιγμή, σε σχέση με την κινητοποίηση της βάσης, όχι μόνο κάνει διάκριση ανάμεσα στους πολίτες που θα συμμετέχουν και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά επιδιώκει να περιορίσει όσο μπορεί το ενδεχόμενο η αντίδραση της κοινωνίας να καταγραφεί σαν πολιτικό αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προσδιόρισε δύο διαφορετικές παραμέτρους των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας: Μίλησε για συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν σε ένα συλλαλητήριο. «Το αίτημά τους για δικαιοσύνη, γιατί αυτό είναι το αίτημα της κοινωνίας για αλήθεια και δικαιοσύνη - θα πάμε και στα κόμματα - το εκφράζουν με τη συμμετοχή τους σε ένα συλλαλητήριο, όπως ορίζει ο νόμος» είπε και χαρακτήρισε «υγιή» την αντίδραση της κοινωνίας για δικαιοσύνη. Συνέχισε, όμως, τον συλλογισμό του για να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, στην οποία καταλόγισε επιδίωξη «την παρουσία αυτή να την καπηλευτεί και να τη μεταφράσει με τον δικό της τρόπο η αντιπολίτευση σε αντικυβερνητική διαδήλωση με κομματικά χαρακτηριστικά». Πρόσθεσε δε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης το μόνο που θέλουν «είναι να ρίξουν την κυβέρνηση» και «στο πλαίσιο αυτού του στόχου θα προσπαθήσουν να εργαλειοποιήσουν την παρουσία του απλού κόσμου που θα πάει εκεί για δικαιοσύνη».

Σε σχέση με την πρόταση δυσπιστίας, στην κυβέρνηση προετοιμάζονται και για το ενδεχόμενο να γίνει κάποια κίνηση αιφνιδιασμού από την αντιπολίτευση και να κατατεθεί το σχετικό αίτημα αύριο, Τετάρτη. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η κυβερνητική πλειοψηφία θα αποδεχθεί άμεσα το αίτημα και η συζήτηση θα αρχίσει, ώστε να ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Το σενάριο μιας τέτοιας εξέλιξης πυροδοτήθηκε από την επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση κατάθεση της πρότασης μομφής, ώστε τα συλλαλητήρια της Παρασκευής να συντονιστούν και με μια κοινοβουλευτική διαδικασία και να προκύψει πολύπλευρη πίεση προς την κυβέρνηση. Το «κλειδί» των κοινοβουλευτικών εξελίξεων όμως, το κρατάει το ΠΑΣΟΚ, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας αριθμός υπογραφών. Άρα, το ερώτημα είναι αν η Χαριλάου Τρικούπη θα αλλάξει τον σχεδιασμό της, κάτι που δε φαίνεται πιθανό, καθώς έχει προαναγγείλλει ότι θα περιμένει τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων πριν προχωρήσει σε πρόταση δυσπιστίας.

Η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας αύριο, Τετάρτη, θα οδηγούσε σε πιο πυκνές εξελίξεις, καθώς μέχρι την Παρασκευή θα ολοκληρωνόταν παράλληλα με τα συλλαλητήρια και η διαδικασία συζήτησης για το ζήτημα των Τεμπών στη Βουλή. Το πιθανότερο όμως είναι οι κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και διαδικασίες να ξεδιπλωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.