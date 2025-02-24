Η ενίσχυση και ο συντονισμός της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τουριστικό τομέα συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση που είχε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη με τον υφυπουργό Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Κώστα Κουμή.

Η κυρία Κεφαλογιάννη ζήτησε και έλαβε την ολόθερμη υποστήριξη του ομολόγου της για τη διπλή υποψηφιότητα της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UN Tourism), τόσο για τη θέση του γενικού γραμματέα στο πρόσωπο του Χάρη Θεοχάρη, όσο και για την ανανέωση της θητείας της χώρας μας στο εκτελεστικό συμβούλιο του Οργανισμού.

Σε επίπεδο ΕΕ, και με αφορμή την επικείμενη κυπριακή προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ (από 1η Ιανουαρίου 2026), διερευνήθηκαν πιθανές συνέργειες των δύο χωρών στον τομέα του τουρισμού, για την παρουσίαση πρωτοβουλιών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό.

Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών, προκρίθηκε η σύσταση επιτροπής διμερούς συνεργασίας, με επικεφαλής από ελληνικής πλευράς τη γενική γραμματέα του υπουργείου Βάσια Κουτσούκου και από κυπριακής τον γενικό διευθυντή του υφυπουργείου, Κώστα Κωνσταντίνου.

Συζητήθηκαν, επίσης, ο σχεδιασμός κοινών ταξιδιωτικών πακέτων με στόχο μακρινούς προορισμούς (ΗΠΑ, Κίνα), η ανταλλαγή πρακτικών για νομοθέτηση σε θέματα όπως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, η διαχείριση των τουριστικών ροών και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και η αξιοποίηση τριμερών σχημάτων συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Κουμής αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της Κύπρου για συνεργασία στο Παρατηρητήριο για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο, μια πρωτοβουλία της Ελλάδας, και έλαβε διαβεβαίωση για διαρκή σχετική ενημέρωση καθώς θα προχωρούν οι διαδικασίες λειτουργίας και επιστημονικής πλαισίωσης του φορέα.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η γενική γραμματέας τουρισμού, Βασιλική Κουτσούκου, ο ομόλογός της στην Κύπρο γενικός διευθυντής του υφυπουργείου, Κώστας Κωνσταντίνου και ο διπλωματικός σύμβουλος της υπουργού, πρέσβης Γιώργος Δημητριάδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

