Ρεάλ Μαδρίτης: Στα χαρακώματα Πέρεθ και Ρικέλμε για την προεδρία της ομάδας

Στην πιο κρίσιμη καμπή της έχει μπει η μάχη για την προεδρία στη Ρεάλ Μαδρίτης, με το αποτέλεσμα των εκλογών να αναμένεται την Κυριακή (07/06) και τους Φλορεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε να είναι όλο... υποσχέσεις για τους σούπερ σταρ που θα φέρουν στη «βασίλισσα» εάν εκλεγούν.

Ο Ρικέλμε υποσχέθηκε ότι θα υπογράψει τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να του «απαντά» κατά κάποιον τρόπο χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα κάποιον παίκτη.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως αν εκλεγεί θα πληρώσει 150 εκατ. ευρώ ενεργοποιώντας μία «βόμβα» που θα θορυβήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο όπως το έκανε το 2009 με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Κακά.

Έτσι, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της AS αυτός ο παίκτης θα είναι ο Μάικλ Ολίσε από την Μπάγερν Μονάχου, καταβάλλοντας αυτό το τεράστιο ποσό στους Βαυαρούς την ερχόμενη Πέμπτη (11/06), τέσσερις μέρες μετά τις εκλογές.

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