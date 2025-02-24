Του Μάκη Συνοδινού

«Φρούριο» θα θυμίζει το κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου, εν όψει της προγραμματισμένης συγκέντρωσης για τη «μαύρη» επέτειο των Τεμπών.Στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ έχει σημάνει συναγερμός και οι συσκέψεις είναι συνεχείς, καθώς η συγκέντρωση αναμένεται να είναι μαζική και ίσως η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στην πρωτεύουσα.

Υπό τον φόβο επεισοδίων, μιας και στο κάλεσμα θα συμμετέχουν άτομα όλων των ηλικιών, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί όλων των ειδικοτήτων θα βρίσκονται επί ποδός, ελικόπτερα και drones θα γίνουν τα μάτια της ΕΛ.ΑΣ από αέρα και θα στέλνουν live εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων στη ΓΑΔΑ, όπου εκεί θα βρίσκονται 2 εισαγγελείς που θα εποπτεύουν. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος θα περιπολούν και τα υδροβόλα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. (αύρες) ώστε να επέμβουν αν χρειαστεί. Οι προληπτικοί έλεγχοι από άντρες της Ασφάλειας, που θα «σαρώνουν» το κέντρο φορώντας πολιτικά, είναι μέσα στο σχεδιασμό της Κατεχάκη, ενώ ΜΑΤ και ΥΑΤ θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Σε «κόκκινο» συναγερμό όμως έχει τεθεί η ΕΛ.ΑΣ και εκτός Αττικής, καθώς θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε περίπου 100 πόλεις της Ελλάδος.Τα μηνύματα οργής που τα τελευταία 24ωρα διακινούνται μέσω διαδικτύου, έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στα υψηλόβαθμα στελέχη της Κατεχάκη, όπου με τη βοήθεια των αντρών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κάνουν αγώνα δρόμου, ώστε να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους υποκινητές. Ήδη, έγινε η πρώτη σύλληψη ενός 50χρονου άντρα, ο οποίος υποκινούσε σε βία.

«Στόχος είναι να μην μετατραπεί η πλατεία Συντάγματος, αλλά και καμία πλατεία σε όλη τη χώρα, που θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση για τα δύο χρόνια από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, σε πεδίο μάχης», δηλώνει στο skai.gr ανώτατος αξιωματικός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.