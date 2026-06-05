Στο Λονδίνο μεταβαίνει στις 7 Ιουνίου ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, για μια σειρά κρίσιμων συνομιλιών υψηλού επιπέδου. Θα συναντηθεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η συνάντηση αυτή θα επιτρέψει στους ηγέτες να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό τους. Στόχος είναι η αδιάκοπη στήριξη προς την Ουκρανία και η άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με στρατιωτική, οικονομική και στρατηγική αποτυχία και επιμένει χωρίς επιτυχία στις γραμμές του μετώπου σε έναν θανατηφόρο πόλεμο, υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση της Κυριακής με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί στο διευρυμένο σχήμα Ε3 που περιλαμβάνει τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία.

Ο κ. Μερτς έστειλε ταυτόχρονα ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το Κρεμλίνο, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του Βερολίνου και των συμμάχων του.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο μελλοντικών διαβουλεύσεων με τη Μόσχα, ο Γερμανός Καγκελάριος δήλωσε με νόημα ότι οι Ευρωπαίοι είναι ανοιχτοί στον διάλογο και αυτό που λείπει είναι η προθυμία του Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

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