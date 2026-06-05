Με πτώση 0,72% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση μέρους βραχυχρονίων κερδών, μετά την ισχυρή άνοδο της περασμένης εβδομάδος και τα ισχυρά κέρδη 8,41% του Μαΐου.

Ανάμεσα στους κορυφαίους πρωταγωνιστές των διεθνών αγορών βρέθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τη μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank. Βρέθηκε στην τρίτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των βασικών χρηματιστηριακών αγορών. Καλύτερες αποδόσεις σημείωσαν μόνο ο ιαπωνικός Nikkei και ο δείκτης MSCI Αναδυόμενων Αγορών, ενώ η ελληνική αγορά ξεπέρασε σημαντικά τον Nasdaq, τον DAX, τον EuroStoxx 600 και τις περισσότερες ανεπτυγμένες αγορές.

Από τις αρχές του 2026, το Χ.Α διατηρεί σταθερά θέση μεταξύ των δέκα κορυφαίων αγορών παγκοσμίως, με τη συνολική απόδοση να προσεγγίζει το 13%.

Η Deutsche Bank προχώρησε σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις ελληνικές τράπεζες. Εκτιμά ότι εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανόδου. Οι νέες τιμές-στόχοι διαμορφώνονται στα 5 ευρώ για τη Eurobank, στα 4,80 ευρώ για την Alpha Bank, στα 17,10 ευρώ για την Εθνική, στα 10,15 ευρώ για την Πειραιώς.

Σύμφωνα με την Deutsche Bank, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να επωφελούνται από ένα ισχυρότερο μακροοικονομικό περιβάλλον σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες. Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική, οι επενδύσεις ενισχύονται και η πιστωτική επέκταση διατηρεί υψηλούς ρυθμούς, κυρίως μέσω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.355,67 μονάδες, έναντι 2.372,70 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,72%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 11,08%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,92%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 11,55%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,28%, και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 10,04%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 2,79%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε 15,72%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.028,712 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών υποχώρησε σημαντικά και διαμορφώθηκε στα 257,178 εκατ. ευρώ, έναντι 469,010 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή κατέγραψε οριακή αύξηση, στα 174,672 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 28,42 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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