Δύο δικογραφίες για την υπόθεση στην Καλλιθέα - Οι καταγορίες σε βάρος των εμπλεκομένων

Της Έλενας Γαλάρη

Δύο δικογραφίες σχηματίστηκαν για το περιστατικό της υποτιθέμενης διάρρηξης σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, όπου ένας οδοντίατρος ομογενής από το Καζακστάν χτύπησε με ρόπαλο δύο νεαρούς Αιγύπτιους, όταν η σύζυγός του τον ενημέρωσε ότι οι δύο νεαροί φωτογράφιζαν την πολυκατοικία τους.

Σε βάρος του οδοντιάτρου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 18 Ιουνίου για να κληθεί να καταθέσει στο δικαστήριο ο ένας Αιγύπτιος ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά τα χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι.

Οι δύο Αιγύπτιοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της απόπειρας κλοπής από κοινού και παράνομης εισόδου στη χώρα και η δίκη τους αναβλήθηκε για τις 19 Ιουνίου έτσι ώστε να προσκομιστεί βιντεοληπτικό υλικό.

Πηγή: skai.gr

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