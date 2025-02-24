Ορόσημο για τη δυναμική των Τεμπών τα συλλαλητήρια της Παρασκευής

Της Δώρας Αντωνίου

Ο όγκος και η σύνθεση των συλλαλητηρίων της προσεχούς Παρασκευής, με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αναγνωρίζονται από όλο το πολιτικό φάσμα ως στοιχεία που θα επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις. Άλλωστε, όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες καταδεικνύουν ότι η σιδηροδρομική τραγωδία ασκεί καθοριστική επίδραση στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Στην κυβέρνηση παρακολουθούν τις εξελίξεις και σχεδιάζουν τη στρατηγική τους τόσο εν όψει της Παρασκευής όσο και σε σχέση με την κοινοβουλευτική μάχη της επόμενης εβδομάδας. Ειδικότερα, έπειτα από το σήμα που δόθηκε προς κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές να βγουν μπροστά και να μην αφήνουν τίποτα αναπάντητο σε σχέση με τα Τέμπη, η προσοχή τώρα επικεντρώνεται στη διαχείριση της προοπτικής των συλλαλητηρίων, καθώς, σε σχέση με αυτά, η συζήτηση φεύγει αποκλειστικά από το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, όπου σε σημαντικό βαθμό είχε περιχαρακωθεί, και επεκτείνεται στο πεδίο της κοινωνικής βάσης και της συμμετοχής στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να αποφεύγει να βάλει απέναντι τους πολίτες που θα θελήσουν να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια. «Διαχωρίζουμε τους συγγενείς και τον κόσμο που θα κατέβει στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από τις πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εργαλειοποιήσουν αυτές τις εκδηλώσεις, με στόχο να αντλήσουν πολιτικά οφέλη και να προσπαθήσουν να ρίξουν την κυβέρνηση» δηλώνει στέλεχος του επικοινωνιακού επιτελείου. Η αναφορά αυτή έρχεται στον απόηχο δηλώσεων του υπουργού Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη, που προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι προσδίδει πολιτικά κίνητρα στους πολίτες που θα συμμετέχουν στα συλλαλητήρια.

Η εμπειρία των μεγάλων συλλαλητηρίων του Ιανουαρίου, όμως, έδειξε ότι στο δρόμο για να διαμαρτυρηθούν βρέθηκαν πολίτες από όλο το κοινωνικό και πολιτικό φάσμα, που δεν κινήθηκαν από αντικυβερνητικά ελατήρια αλλά κυρίως γιατί συμμερίζονται την αγωνία και το αίτημα των συγγενών των θυμάτων για απαντήσεις και απόδοση δικαιοσύνης. Με αυτό τον κόσμο η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να συγκρουστεί. Πολύ περισσότερο που η καλλιέργεια κλίματος αντιπαράθεσης μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκονται.

Η δημόσια συζήτηση διεξάγεται σε κλίμα έντασης, που αναμένεται ότι όλο και περισσότερο θα κλιμακώνεται μέχρι την Παρασκευή. Και διαμορφώνει ένα πλαίσιο, από το οποίο δεν είναι εύκολο να ξεφύγει κάποιος. Παρά ταύτα, στο Μέγαρο Μαξίμου επιθυμούν να μην παραμείνουν σε αυτή τη μονοθεματική ατζέντα. Ετσι, την Τετάρτη προγραμματίζεται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο για να τεθούν οι προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος.

Από την Πέμπτη και μετά, είναι μάλλον αναπόδραστη η κυριαρχία των Τεμπών, καθώς αναμένεται η δημοσιοποίηση των πορισμάτων για τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε μετά τη σύγκρουση των τρένων και ακολουθούν οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση δύο χρόνων. Το μέγεθος της συμμετοχής σε αυτές θα ορίσει τον τόνο της αντιπαράθεσης στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.

Την επόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Στο Μέγαρο Μαξίμου προεξοφλούν ότι θα ακολουθήσει η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, την οποία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει προαναγγείλει, πιθανότατα την αμέσως επόμενη μέρα, η οποία θα αρχίσει να συζητείται άμεσα, ώστε να ολοκληρωθεί η τριήμερη διαδικασία την Παρασκευή 7 Μαρτίου.

