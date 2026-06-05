«Η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης, επιβεβαιώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου», αναφέρει σχετική ανακοίνωση μετά το τέλος της συνεδρίασης με στρατηγικό στόχο την πολιτική αλλαγή η οποία περνά μόνο μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, όπως έχει αποφασισθεί στο συνέδριο.

Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως «πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της» και πως «το ΠΑΣΟΚ θα απαντά σε κάθε πρόκληση απ' όπου κι αν προέρχεται υπερασπίζοντας τις θέσεις και τη διαδρομή του».

Ταυτόχρονα τίθεται σε εκλογική ετοιμότητα καθώς «αποφασίστηκε η συγκρότηση των 8 κύκλων πολιτικής με συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος» αναφέρει στην ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Στο πλαίσιο αυτό οι ομάδες πολιτικού συντονισμού θα συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.

Επίσης, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα συνεδριάσεων των περιφερειακών συμβουλίων με αφετηρία την Τρίτη 9 Ιουνίου, καθώς και η συγκρότηση των επιτροπών εκλογικού αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου στη συνέχεια.

Στη διάταξη μάχης τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και τα στελέχη θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και ευθύνη σε κάθε εκλογική περιφέρεια».

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