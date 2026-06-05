Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,65%, στα 240,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω επιφυλακτικών κινήσεων στις ευρωαγορές.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Εθνικής και της Eurobank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.355,67 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,65 %.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.377,11 μονάδες (+1,56%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 0,72%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 11,08%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,7 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.548.771 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+2,69%), της Eurobank (+1,64%), της Σαράντης (+1,20%) και της ΔΕΗ (+1,03%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-0,24%), της Πειραιώς (-0,23%), του ΟΤΕ (-0,17%) και του ΟΛΠ (-0,13%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.675.040 και 4.734.957 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 32,02 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 31,24 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 47 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα (κ) (+10,92%) και Fourlis (+3,01%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-3,45%) και Πλαστικά Κρήτης (-3,33%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,1800 +0,39%

ALLWYN:13,5100 +0,97%

ΚΥΠΡΟΥ:9,4750 +0,26%

METLEN:40,9000 +0,34%

OPTIMA:10,1900 +0,10%

ΤΙΤΑΝ: 49,6000 +0,61%

ALPHA BANK: 3,7080 +0,22%

AEGEAN AIRLINES: 12,1300 +0,08%

VIOHALCO: 20,8500 -0,24%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,8600 +0,37%

ΔΑΑ:10,2800 +0,98%

ΔΕΗ: 21,5600 +1,03%

COCA COLA HBC:49,9500 +0,10%

ΕΛΠΕ: 10,3000 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 5,1700 +0,39%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,7200 +2,69%

ΕΥΔΑΠ: 10,5800 +0,38%

EUROBANK: 3,8930 +1,64%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2200 +0,48%

MOTOR OIL: 39,9400 +0,15%

JUMBO: 23,0000 +0,70%

ΟΛΠ:39,0000 -0,13%

ΟΤΕ: 18,1200 -0,17%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,6800 -0,23%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,2400 +1,20%

Πηγή: skai.gr

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