ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη στους 14 συλληφθέντες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο

Της Έλενας Γαλάρη

Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν οι 14 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν σε βάρος τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

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