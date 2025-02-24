Ενώπιον των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, διέψευσε δημοσιεύματα περί αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από την Αλεξανδρούπολη.

«Δεν είναι σωστή ιστορία». Με αυτή την τοποθέτηση ο Αμερικανός υπουργός 'Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέψευσε το δημοσίευμα ελληνικής εφημερίδας που είχε υποστηρίξει την Κυριακή ότι η νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να κλείσει τη βάση στην Αλεξανδρούπολη που εξυπηρετεί τα αμερικανικά στρατεύματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα από δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Οβάλ Γραφείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να μην γνωρίζει το θέμα και γύρισε το κεφάλι του προς τον υπουργό 'Αμυνας που απάντησε ότι η συγκεκριμένη ιστορία δεν ευσταθεί.

Παράλληλα, και Αμερικανός αξιωματούχος του Πενταγώνου διέψευσε τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για αμερικανική στρατιωτική βάση, αλλά για εγκατάσταση της Ελλάδας, στην οποία οι ΗΠΑ έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA).

Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι η εγκατάσταση χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κόμβος επιφανειακών μεταφορών, για τη διέλευση στρατιωτικού εξοπλισμού προς και από την Ευρώπη. Αμερικανικό προσωπικό μετακινείται περιοδικά στην περιοχή για να διαχειρίζεται προσωρινές αφίξεις και αναχωρήσεις εξοπλισμού.

«Δεν πρόκειται για αμερικανική βάση, επομένως δεν υπάρχει καμία βάση που να έχει κλείσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.



Πηγή: skai.gr

