Αίγινα: Εκεί όπου οι άμαξες γράφουν ιστορία

Οι αμαξάδες της Αίγινας αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της ταυτότητας του νησιού.

Μέσα από τις παραδοσιακές άμαξες και τη σχέση τους με τα άλογα, διατηρούν ζωντανή μια εικόνα άλλης εποχής, προσφέροντας μοναδικές διαδρομές σε κατοίκους και επισκέπτες.

Παρά τις σύγχρονες αλλαγές, συνεχίζουν να αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας και της πολιτιστικής παράδοσης της Αίγινας.

Δείτε το video:

Πηγή: skai.gr

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