Γεραπετρίτης: «Η λύση για την Ουκρανία πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

«Η Ελλάδα καταδικάζει, ως θέση αρχής, κάθε παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που πραγματοποιείται με στρατιωτικά μέσα από οποιοδήποτε κράτος, κατά της ανεξαρτησίας, κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας ενός άλλου κράτους», είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ουκρανία, συμπληρώνοντας ότι «η στάση της Ελλάδας όσον αφορά την Ουκρανία υπήρξε απολύτως ξεκάθαρη από την αρχή του πολέμου».

Και συνέχισε λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν γίνεται εύκολα κατανοητό το γιατί οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν από τα ευρωπαϊκά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν έγιναν δεκτές. Ποιος θα διαφωνούσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θεωρεί επιτακτική μία δίκαιη, διαρκή και συνολική ειρήνη ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία; Ποιος θα διαφωνούσε πως η λύση πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών συνολικά - και όχι επιλεκτικά - και με τις αρχές της κυριαρχικής ισότητας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών;»

Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε σε κάθε δυνατή περίσταση τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και τα θεμελιώδη των Ηνωμένων Εθνών, ενώ επαίνεσε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για τον τερματισμό της οδύνης και της καταστροφής που συντελείται στην Ουκρανία.

Και κατέληξε λέγοντας: «Είναι εμφανές πως σε οποιαδήποτε ειρηνευτική πρωτοβουλία από εδώ και στο εξής, η Ελλάδα θα υποστηρίξει τις προσπάθειες εκείνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η οποία θα διασφάλιζε ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό της Ουκρανίας».

Ολόκληρη η παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ουκρανία:

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε τον λόγο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη για τη σύγκληση της πολύ σημαντικής αυτής συνάντησης υψηλού επιπέδου.

Εξοχότατοι, συνάδελφοι,

Πριν από ογδόντα χρόνια, αυτό το Συμβούλιο Ασφαλείας επιφορτίστηκε με τη μοναδική αποστολή και την απόλυτη ευθύνη να διατηρήσει την ειρήνη και την ασφάλεια και να θεσπίσει την απαγόρευση της χρήσης ή της απειλής χρήσης βίας σε όλο τον κόσμο.

Ένα ευγενές καθήκον, το οποίο συχνά αποδεικνύεται απίστευτα δύσκολο στην πράξη. Η συνάντησή μας εδώ σήμερα, πραγματοποιείται εν μέσω πολλαπλών κρίσεων ανά τον κόσμο.

Σε όλες αυτές τις κρίσεις, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, ως ιδρυτικού μέλος των Ηνωμένων Εθνών, έχει καθοριστεί με συνέπεια από τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό των διεθνών συνθηκών που καθορίζουν διεθνή σύνορα.

Η Ελλάδα καταδικάζει, ως θέση αρχής, κάθε παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που πραγματοποιείται με στρατιωτικά μέσα από οποιοδήποτε κράτος, κατά της ανεξαρτησίας, κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας ενός άλλου κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό, η στάση της Ελλάδας όσον αφορά την Ουκρανία υπήρξε απολύτως ξεκάθαρη από την αρχή του πολέμου, ο οποίος από σήμερα εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του.

Είναι ανάγκη να εργαστούμε προς έναν τερματισμό της οδύνης και της καταστροφής που συντελείται στην Ουκρανία.

Χρειαζόμαστε ειρήνη.

Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Και επαινούμε όλες τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνεται αναφορά στο διεθνές δίκαιο, να γίνεται ρητή αναφορά στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στο ψήφισμα.

Η αλήθεια είναι πως δεν γίνεται εύκολα κατανοητό το γιατί οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν από τα ευρωπαϊκά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν έγιναν δεκτές.

Ποιος θα διαφωνούσε με ένα λεκτικό, το οποίο θα αναφερόταν στο ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητά έναν γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης; Ποιος θα διαφωνούσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θεωρεί επιτακτική μία δίκαιη, διαρκή και συνολική ειρήνη ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία; Ποιος θα διαφωνούσε πως η λύση πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών συνολικά - και όχι επιλεκτικά - και με τις αρχές της κυριαρχικής ισότητας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών;

Δεν είναι εύκολα κατανοητό το γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτές τις βασικές θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Αν αυτές οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας θέλουμε να είναι ουσιαστικές, πρέπει να επαναλαμβάνουμε σε κάθε δυνατή περίσταση τα θεμελιώδη των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτό ήταν το μήνυμα που απέστειλε πριν από λίγες ώρες η Γενική Συνέλευση με την υιοθέτηση του νέου Ψηφίσματος για την «Προώθηση μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία».

Εξοχότατοι, συνάδελφοι,

Η χώρα, την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ εδώ σήμερα, είναι σταθερός θιασώτης της ειρήνης.

Συνεπώς, είναι εμφανές πως σε οποιαδήποτε ειρηνευτική πρωτοβουλία από εδώ και στο εξής, η Ελλάδα θα υποστηρίξει τις προσπάθειες εκείνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η οποία θα διασφάλιζε ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό της Ουκρανίας.

Σας ευχαριστώ

Ντι Κάρλο: Τα εγκλήματα του πολέμου δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενημέρωσε η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές Υποθέσεις και Υποθέσεις Οικοδόμησης Ειρήνης Ροζμαρι Ντι Κάρλο. Η κ. Ντι Κάρλο χαρακτήρισε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως «καθαρή παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου» και ως μια ενέργεια που «υπονόμευσε τα θεμέλια της διεθνούς τάξης».

«Τα τελευταία τρία χρόνια, ο ουκρανικός λαός υπέστη καταστροφή, εκτοπισμό και θανάτους αμάχων» τόνισε.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ανέφερε, τουλάχιστον 12.654 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 673 παιδιών, έχουν σκοτωθεί, με τον πραγματικό αριθμό πιθανώς να είναι πολύ υψηλότερος.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει «τη μεγαλύτερη κρίση εκτοπισμού στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο» ανέφερε με «περισσότερους από 10 εκατομμύρια Ουκρανούς εκτοπισμένους».

Η Ουκρανία είναι πλέον «μία από τις πιο βαριά ναρκοθετημένες χώρες στον κόσμο», ανέφερε, τονίζοντας ότι και η καταστροφή των υποδομών, ιδιαίτερα της ενέργειας και της υγειονομικής περίθαλψης, έχει αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς βασικές υπηρεσίες.

Η κ. Ντι Κάρλο προειδοποίησε επίσης για τον παγκόσμιο αντίκτυπο του πολέμου, αναφέροντας την οικονομική αποσταθεροποίηση, τις απειλές για την επισιτιστική ασφάλεια και την ανησυχητική «διεθνοποίηση της σύγκρουσης» με αναφορές για συμμετοχή στρατευμάτων από τη Βόρεια Κορέα.

Ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής παραμένει υψηλός, ανέφερε, όπως έδειξε η επίθεση με drone στις 14 Φεβρουαρίου, που προκάλεσε πυρκαγιά στο κτίριο που περιέχει τα κατάλοιπα του πυρηνικού αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ.

Ο ΟΗΕ, ανέφερε, διατηρεί την δέσμευση του στην ανθρωπιστική βοήθεια, έχοντας στηρίξει 810.000 ανθρώπους μέσω αποστολών βοήθειας, αλλά προειδοποίησε ότι «χωρίς συνεχή χρηματοδότηση, αυτές οι κρίσιμες προσπάθειες κινδυνεύουν να ανασταλούν».

«Ο ΟΗΕ εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές υπό ρωσική κατοχή, παρά τη νομική υποχρέωση να διασφαλιστεί η παροχή βοήθειας» σημείωσε η κ. Ντι Κάρλο.

Αναφερόμενη στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κ. Ντι Κάρλο έκανε λόγο για «συστηματική και εκτεταμένη χρήση βασανιστηρίων» εναντίον Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου από τις ρωσικές δυνάμεις. Ανέφερε επίσης ότι Ρώσοι αιχμάλωτοι έχουν υποστεί επίσης «βασανιστήρια και κακομεταχείριση» κατά την αιχμαλωσία τους από τους Ουκρανούς. Τόνισε ότι «αυτά τα εγκλήματα δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητα».

Κλείνοντας την ομιλία της, η κ. Ντι Κάρλο επανέλαβε ότι «ήρθε η ώρα για ειρήνη στην Ουκρανία, ωστόσο, αυτή η ειρήνη πρέπει να είναι "δίκαιη, βιώσιμη και συνολική με βάση τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας».

