Η μάχη της προανακριτικής για τον Κώστα Καραμανλή

Η ώρα των προτάσεων για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Κώστα Aχ. Καραμανλή φτάνει, και στην κυβέρνηση προετοιμάζονται για την προεξοφλούμενη πολιτική σύγκρουση, που θα εξελιχθεί την επόμενη εβδομάδα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι είναι ζήτημα λίγων ημερών η κατάθεση της πρότασής του, η οποία θα ζητά δίωξη του κ. Καραμανλή για κακούργημα, πιθανότατα για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών.

Από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφία έχει ήδη διαμηνυθεί ότι προσανατολίζονται σε χειρισμό ανάλογο με αυτόν που έγινε στην περίπτωση του Χρήστου Τριαντόπουλου. Στην κυβέρνηση δεν επιθυμούν μια διαδικασία μηνών στη Βουλή με τη λειτουργία προανακριτικής και υψηλούς τόνους σε καθημερινή βάση, που θα συντηρούν την υπόθεση των Τεμπών καθημερινά στο προσκήνιο. Για να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Δικαστικό Συμβούλιο, ωστόσο, όπως έγινε με τον κ. Τριαντόπουλο, θα πρέπει να υπάρξει σχετικό αίτημα του ίδιου του κ. Καραμανλή, που επισήμως δεν έχει γνωστοποιήσει τις προθέσεις του. Έχει λάβει αντίγραφο της δικογραφίας και προετοιμάζει το υπόμνημα με το οποίο θα απευθυνθεί στην προανακριτική που θα συγκροτηθεί. Αφήνεται να εννοηθεί ότι για να κινηθεί όπως ο κ. Τριαντόπουλος και να ζητήσει από την προανακριτική απευθείας παραπομπή στο δικαστικό συμβούλιο, είναι προϋπόθεση οι κατηγορίες να είναι για πλημμέλημα.

Με δεδομένο ότι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξοφλείται η απόδοση κατηγοριών κακουργηματικού χαρακτήρα, η κυβερνητική πλειοψηφία θα καταθέσει δική της πρόταση, η οποία θα αφορά πλημμέλημα, πιθανότατα παράβαση καθήκοντος.

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται σκληρή αντιπαράθεση με επίκεντρο την αιτιολόγηση των κατηγοριών που τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πρώτο από όλα το ΠΑΣΟΚ, θα συμπεριλάβουν στην πρότασή τους για να αιτιολογήσουν την κατηγορία για κακούργημα.

Ήδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έδωσε δείγμα γραφής για το πως θα κινηθεί η κυβέρνηση. Στην τελευταία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών επιφυλάχθηκε μεν να τοποθετηθεί συνολικά αφού πρώτα η κυβερνητική πλειοψηφία δει την πρόταση και την επιχειρηματολογία της, φρόντισε, ωστόσο, να προσθέσει «κάποιες επισημάνσεις» σε σχέση με δηλώσεις που έγιναν από τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που ανέφεραν ότι δεν μπορεί να υπάρχουν κακουργηματικές διώξεις για υφιστάμενους και όχι για τον πολιτικό προϊστάμενό τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια πρώτη προσέγγιση αποδόμησης της επιχειρηματολογίας αυτής:

«Η προφορική επεξήγηση που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης -επαναλαμβάνω: περιμένουμε τη γραπτή επεξήγηση- δηλαδή το επιχείρημα ότι επειδή σε μια ιεραρχία ένας υπάλληλος κατηγορείται για κακούργημα, πρέπει υποχρεωτικά και ο ανώτερός του να κατηγορηθεί για κακούργημα είναι αντίθετη ως λογική πριν και πάνω από όλα στην κοινή λογική και, κυρίως, σε οποιαδήποτε ανάλυση της θεωρίας και της νομολογίας στο ποινικό δίκαιο. Με λίγα λόγια, δεν έχει καμία βάση κάτι τέτοιο, αυτό το είτε νομικό, είτε και λογικό επιχείρημα. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει και ένα τεράστιο πλέον ζήτημα αξιοπιστίας των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται τώρα να προτείνουν ό,τι προτείνουν, το οποίο θα αξιολογηθεί και θα τοποθετηθεί επίσημα η Κυβέρνηση σε συνέχεια όσων έχουμε πει μέχρι σήμερα, ότι δεν θα σταθούμε εμπόδιο στη Δικαιοσύνη για να μην θεωρηθεί ότι αλλάζουμε κάποια θέση, τα ίδια τα κόμματα αυτά ήταν αυτά που για δυο τρεις μήνες διατυμπάνιζαν τα περί ξυλολίου, περί συγκάλυψης, περί μπαζώματος με δόλο, με σκοπό την απόκρυψη. Το ένα δεδομένο μετά το άλλο καταρρίπτουν τις θεωρίες αυτές» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις που ήδη έχουν γίνει, προδιαγράφουν σκληρή αντιπαράθεση σημείο προς σημείο για τα πορίσματα που κατατεθούν, καθώς η κάθε πλευρά θα επιδιώξει να αποδομήσει και να απαξιώσει τα επιχειρήματα της άλλης.

