«Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη στην κοινωνία. Και πιστεύω ότι στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές θα καταλάβουν οι πολίτες ότι κόμματα μονοπρόσωπα, χωρίς προγράμματα, είναι οι αντίπαλοι που εύχεται να έχει ο σημερινός πρωθυπουργός. Κόμματα προγραμματικά με στελέχη, παράδοση και κοινωνική ρίζα είναι κόμματα που απεύχεται να έχει αντίπαλους», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό Creta.

«Φανταστείτε να είχα βγει εγώ στον προϋπολογισμό και να είχα πει ότι θα δώσω σε χιλιάδες Έλληνες ένα ενοίκιο. Ξέρετε τι θα μου έσερνε η Νέα Δημοκρατία; Θα ήμουν πρωτοσέλιδο για εβδομάδες στην Ομάδα Αλήθειας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας σχετικά με την «επιδοματική πολιτική» της κυβέρνησης και την «απαξίωση από τη ΝΔ κάθε πρότασης του ΠΑΣΟΚ ως δήθεν λαϊκισμό». «Θέλω να θυμηθείτε ποιος κατήγγειλε την επιδοματική πολιτική ως μία πελατειακή πολιτική: Ο σημερινός πρωθυπουργός», συνέχισε, προσθέτοντας πως όταν του έθετε κάποια θεσμική παρέμβαση, «την αποκαλούσε πελατειακή». «Τώρα έρχεται και αντί να κάνει μεταρρυθμίσεις, -θεσμικές παρεμβάσεις για δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, πλαφόν σε αύξηση ενοικίων σε ειδικές ζώνες, κατάργηση της Golden Visa- εφαρμόζει την τακτική που ο ίδιος κατήγγειλε», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τα πρόσφατα επεισόδια σε πανεπιστημιακούς χώρους, ανέφερε πως «όποιος έλεγε όχι στην πανεπιστημιακή αστυνομία, ήταν τάχα με τους μπαχαλάκηδες». «Τι αποδείχθηκε; Ότι μπάχαλο ήταν η πανεπιστημιακή αστυνομία. Έδωσε ο λαός εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και δεν έκαναν τίποτα. Περίμεναν 6 χρόνια για να ομολογήσουν ότι απέτυχε», είπε. Επισήμανε τις προτάσεις που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ από το 2021, για την καθιέρωση κάρτας εισόδου και υπηρεσίας φύλαξης υπαγόμενης στο πανεπιστήμιο και συνεργαζόμενης με τις αρχές όπως συμβαίνει παγκοσμίως.

Σχετικά με την Προανακριτική Επιτροπή για τον Κώστα Καραμανλή, την οποία συντάσσει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως «όταν λέει η δικογραφία ότι είναι κακουργηματικού χαρακτήρα οι πράξεις των υφισταμένων του κ. Καραμανλή, θα πάμε για πλημμεληματικού χαρακτήρα για τον κ. Καραμανλή; Όχι. Όταν λοιπόν οι υφιστάμενοί σου έχουν κακουργηματικού χαρακτήρα ζητήματα, η παραπομπή σου θα γίνει με κακουργηματικό χαρακτήρα».

