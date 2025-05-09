Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το βράδυ αναμένεται να είναι έτοιμος ο κορμός του αιτήματος για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Κώστα Καραμανλή που επεξεργάζεται η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ενώ η κατάθεση του αιτήματος αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

«Σήμερα το βράδυ θα έχουμε έτοιμο το κείμενο της προανακριτικής για τον κύριο Καραμανλή κακουργηματικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που τα στοιχεία που έχουν έρθει μιλούν για κακουργηματικές πράξεις των υφιστάμενων του κ. Καραμανλή δεν βλέπω τον λόγο ο προϊστάμενος να μην παραπέμπει με τον ίδιο χαρακτήρα με τους υφισταμένους του. Από βδομάδα θα πάρουμε και άλλες πρωτοβουλίες για το θέμα αυτό, εννοώ κοινοβουλευτικές», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του στο Radio Kriti από το Ηράκλειο Κρήτης στο οποίο έχει μεταβεί με αφορμή την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.

Μεγάλο βάρος της σύνταξης του κειμένου έχει αναλάβει, όπως φαίνεται, η Μιλένα Αποστολάκη, αλλά και ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Κακλαμάνης.

Το δεδομένο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί αυτοτελώς στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή, ενώ έχει αποφασιστεί μετά από μελέτη της δικογραφίας ότι θα είναι για κακούργημα.

Ένα από τα ζητήματα που καλούνται να αποφασίσουν οι συντάκτες της προανακριτικής είναι αν θα αφορά μόνο στον Κώστα Καραμανλή ή αν θα συμπεριληφθεί και το όνομα του τέως υπουργού Χρήστου Σπίρτζη πάρα το γεγονός ότι νομικοί κύκλοι διευκρινίζουν ότι τα ενδεχόμενα αδικήματα για τον τέως υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ έχουν παραγραφεί.

Η πρόταση θα αποσταλεί στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και θα μελετηθεί ενδελεχώς από τον ίδιο στενούς του συνεργάτες, αλλά και από τους 33 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που θα το υπογράψουν.

Πηγή: skai.gr

