Η παραπομπή Καραμανλή και η τακτική της κυβέρνησης

Της Δώρας Αντωνίου

Στην κατάθεση δικής της πρότασης για την σύσταση προανακριτικής για τον Κώστα Καραμανλή προσανατολίζεται η κυβέρνηση, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος να επισημαίνει ότι «δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε πολιτικά παιχνίδια από την αντιπολίτευση και δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε να ξεφύγει η κατάσταση για πολιτικές σκοπιμότητες».

Στην κυβερνητική πλειοψηφία αναγνωρίζουν ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά κρίσιμο και απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί, καθώς παραμένει πολύ ευαίσθητη η κοινή γνώμη για την υπόθεση των Τεμπών και οποιαδήποτε λανθασμένη κίνηση μπορεί να καταστρέψει όλη την προσπάθεια που έγινε τους τελευταίους δύο μήνες για να ξεπεραστεί η κρίση που προκάλεσε η αιφνίδια αναβίωση των Τεμπών δύο χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ετσι, οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν αφού αξιολογηθούν τις επόμενες ημέρες η στάση και οι διαθέσεις της κοινής γνώμης στη δεδομένη συγκυρία. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να βρεθεί να κυνηγάει τις εξελίξεις και να δώσει περιθώριο για να αποκτήσει πρωτοβουλία κινήσεων η αντιπολίτευση.

Όταν, πάντως, από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να επιτρέψουν πολιτικά παιχνίδια, παραπέμπουν στην επιλογή να καταθέσουν δική τους πρόταση παραπομπής του κ. Καραμανλή για πλημμέλημα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξοφλούν ότι οι δικές τους προτάσεις θα αφορούν κακουργηματική παραπομπή, κάτι που στην κυβέρνηση θεωρούν πολύ βαρύ.

Οι τόνοι παραμένουν χαμηλοί, καθώς προέχει η λεπτομερής ανάγνωση της δεκάδων χιλιάδων σελίδων δικογραφίας και ακολούθως θα αποφασιστούν οι κινήσεις.

Ένα άλλο ζήτημα είναι ο χρόνος που η κυβέρνηση θα κινηθεί, κάτι που δεν έχει αποφασιστεί. Αν, δηλαδή, θα περιμένει να δει πρώτα τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ώστε να απαντήσει σε αυτές με τη δική της πρόταση ή αν θα κινηθεί πρώτη για να προλάβει την πιθανότητα κινήσεων εντυπωσιασμού από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Το ακριβές αδίκημα και η διατύπωση της πρότασης παραπομπής θα αξιολογηθούν τις επόμενες ημέρες» υπογραμμίζει κυβερνητικό στέλεχος.

Φαίνεται, όμως ότι η κυβερνητική παράταξη κινείται προς την κατεύθυνση της πλημμεληματικής παράβασης καθήκοντος. Από την αντιπολίτευση παραπέμπουν σε διώξεις που έχουν ασκηθεί σε υπηρεσιακά στελέχη για Διατάραξη Ασφάλειας Συγκοινωνιών, που είναι κακούργημα.

Η επιλογή μιας κυβερνητικής πρότασης παραπομπής για πλημμέλημα δείχνει μονόδρομος για να αποφευχθεί και μία εσωκομματική κρίση στη Ν.Δ., που δε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να εκδηλωθεί και μάλιστα με σφοδρότητα.

Την κατεύθυνση προς την οποία προσανατολίζεται η κυβέρνηση και την επιχειρηματολογία με την οποία ήδη οικοδομεί το αφήγημά της για μια παραπομπή Καραμανλή για πλημμέλημα, σκιαγράφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ:

«Αυτό το οποίο θα σας πω δεν έχει να κάνει ντε και καλά με τη δικογραφία που ήρθε, αλλά είναι μια γενική αρχή. Το να λέμε ότι ένας υπουργός, επειδή εγώ να πω ότι άργησε να προχωρήσει ένα έργο ή δεν το προχώρησε, δεν άκουσε κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες επισημάνσεις και είχαμε επί των ημερών του, είχαμε μια τραγική κατάληξη είτε στην άσφαλτο είτε σε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα είτε οπουδήποτε εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δικαστεί για κακούργημα, θεωρώ ότι μπαίνει σε μία σφαίρα λογικής, η οποία θα έχει τις εξής επιπτώσεις: Παράδειγμα πρώτο, 112. Ο εισαγγελέας έδρας στο Μάτι βγήκε και είπε στην αγόρευσή του, στην εισαγγελική πρόταση δηλαδή, την οποία απήγγειλε στο δικαστήριο, ότι αν υπήρχε το 112 εκείνη τη μοιραία ημέρα του 2018 ήταν πάρα πολύ πιθανό, πολλοί εκ των θανόντων να είχαν διασωθεί... Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει, κακώς κατά τη γνώμη μου, ότι οι τότε υπεύθυνοι για να ολοκληρώσουν το 112 που δεν το ολοκλήρωσαν εγκαίρως και από ότι φάνηκε θα μπορούσαν πολύ γρήγορα, θα έπρεπε να πάνε να δικαστούν για κακούργημα με αιτιώδη σύνδεσμο, αιτιώδη συνάφεια τους θανάτους στο Μάτι... Αντιστοίχως. Πατρών Πύργου... Πόσες επιστολές θα έχουν σταλεί στους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών; Αμέτρητες. Πόσες εκκλήσεις από συγγενείς που έχασαν τα παιδιά τους έχουν γίνει να τελειώσει ο δρόμος; Αμέτρητες. Σημαίνει ότι θα έπρεπε οι διατελέσαντες υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών να πάνε να δικαστούν για κακούργημα, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως αυτός ο δρόμος; Θεωρώ πως όχι τώρα».

Με βάση αυτή την επιχειρηματολογία θα κινηθούν στην κυβέρνηση. Και σταθερά παραπέμπουν σε επόμενα βήματα ανάλογα με αυτά που έγιναν στην περίπτωση Τριαντόπουλου. Παραπομπή, δηλαδή, της υπόθεσης άμεσα στο Δικαστικό Συμβούλιο. Πολιτικά για την κυβέρνηση η επιλογή αυτή συνιστά μονόδρομο, καθώς εάν λειτουργήσει κανονικά η προανακριτική, θα δοθεί πεδίο στα κόμματα της αντιπολίτευσης να συντηρήσουν το θέμα στο προσκήνιο για αρκετούς μήνες. Η γραπτή δήλωση του κ. Καραμανλή,με την οποία δήλωσε βέβαιος για την αθωότητά του και στη διάθεση των αρχών ώστε να λάμψει η αλήθεια, ερμηνεύεται από κυβερνητικές πηγές ως ένδειξη ότι θα κινηθεί με τρόπο ανάλογο του Χρήστου Τριαντόπουλου και θα ζητήσει και αυτός την άμεση παραπομπή της υπόθεσης στον φυσικό δικαστή.

Πηγή: skai.gr

