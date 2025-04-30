Κώστας Αχ. Καραμανλής: Είμαι βέβαιος για την αθωότητά μου - Είμαι στη διάθεση των αρχών

Είμαι βέβαιος για την αθωότητά μου, και στη διάθεση των αρχών για να λάμψει η αλήθεια, δηλώνει ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής μετά την παραλαβή από τη Βουλή της δικογραφίας, που αφορά στη διερεύνηση τυχόν ευθυνών των πρώην υπουργών Μεταφορών, του ιδίου και του Χρήστου Σπίρτζη, στην υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Τη δικογραφία διαβίβασε στη Βουλή, μέσω Αρείου Πάγου και υπουργείου Δικαιοσύνης, ο εφέτης ανακριτής Λάρισας, Σωτήρης Μπακαΐμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «περί ευθύνης υπουργών».

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, πρόκειται για ποινική δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Η δήλωση του Κώστα Αχ. Καραμανλή:

«Σήμερα ανακοινώθηκε η διαβίβαση προς τη Βουλή της δικογραφίας για το δυστύχημα των Τεμπών.

»Ο Εφέτης Ανακριτής Λάρισας, χωρίς να κάνει κάποια αξιολόγηση ή να διατυπώνει οποιαδήποτε κατηγορία, ζητά από τη Βουλή να εκτιμήσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των διατελεσάντων υπουργών.

»Είμαι βέβαιος για την αθωότητά μου.

»Όπως έχω δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν είμαι στη διάθεση των αρχών, ώστε να λάμψει η αλήθεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.