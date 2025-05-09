Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την οποία εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στο έργο του Πατριαρχείου για την ειρήνη, την αλληλεγγύη, το περιβάλλον και την προστασία των Χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

«Συζητήσαμε με τον Παναγιώτατο για το μείζον ζήτημα της ειρήνης, σε μια περίοδο, όπου πόλεμοι μαίνονται σε όλα τα σημεία του πλανήτη και αμφισβητείται το διεθνές δίκαιο. Ζητήσαμε τη συμβολή του και τον λόγο του υπέρ της ειρήνης, της προστασίας των αμάχων και του διαλόγου» ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Φάμελλος.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Φάμελλου:

Συναντήθηκα σήμερα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, μεταφέροντας τη στήριξή μας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και την βαθιά εκτίμηση στο πρόσωπό του και στη δράση του για την ειρήνη, τον διαθρησκειακό διάλογο, το περιβάλλον και την αλληλεγγύη.

Συζητήσαμε με τον Παναγιώτατο για το μείζον ζήτημα της ειρήνης, σε μια περίοδο, όπου πόλεμοι μαίνονται σε όλα τα σημεία του πλανήτη και αμφισβητείται το διεθνές δίκαιο. Ζητήσαμε τη συμβολή του και τον λόγο του υπέρ της ειρήνης, της προστασίας των αμάχων και του διαλόγου.

Παράλληλα, εξήρα την επίσκεψή του, μαζί με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ.Ιερώνυμο και τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο στη Λέσβο κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης και τη συνεισφορά του στην Ελλάδα.

Συζητήσαμε επίσης, για την ανάγκη προστασίας των Χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, που είναι θύματα συγκρούσεων και καταπίεσης. Για την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα στη Γάζα αλλά και των Χριστιανών της Συρίας και του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αντιοχείας, που απευθύνουν κραυγή αγωνίας και εκκλήσεις προς τη διεθνή κοινότητα.

Επιπλέον, εξέφρασα την υποστήριξή μου και το ενδιαφέρον μου για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την εκπλήρωση από την Τουρκία όλων των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεών της για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο. Τόνισα, επίσης, την ανάγκη αποκατάστασης του χαρακτήρα του ναού της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως ως μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως και της Μονής της Χώρας.

Μοιραστήκαμε κοινές ανησυχίες για το περιβάλλον, το οποίο αποτελεί εδώ και χρόνια προτεραιότητα και πεδίο πρωτοβουλιών του Παναγιωτάτου. Πρόκειται για μια πρωτοπόρα ξεχωριστή συμβολή του. Σήμερα, σε μια εποχή, που η κλιματική κρίση αμφισβητείται, είναι απαραίτητο να ενώσουμε δυνάμεις. Έχουμε ξανά ανάγκη τη στήριξή του, σε μια κοινή προσπάθεια για την προστασία του πλανήτη μας, του κοινού μας σπιτιού.

Τέλος, του εξέφρασα τις θερμές μου ευχές για υγεία και δύναμη, καθώς και την πρόθεσή μας να τον επισκεφθούμε σύντομα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Πηγή: skai.gr

