Μαρινάκης: Οδηγός το μοντέλο Τριαντόπουλου και στην υπόθεση Καραμανλή

«Είδαμε πώς ξαφνικά σταμάτησε η συζήτηση από την αντιπολίτευση για τα ξυλόλια, τη συγκάλυψη κι όλα αυτά τα οποία έχτιζαν με πάρα πολύ μεγάλη σπουδή με σκοπό να οργίσουν παραπάνω την κοινωνία, χτίζοντας πάνω σε ένα άνευ προηγουμένου τραγικό δυστύχημα», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Τρίτης (29/4).

«Εμείς το βλέπουμε θετικά έστω και με καθυστέρηση κάποιων μηνών το ότι η αλήθεια βγήκε στο φως», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τη δικογραφία σε βάρος του πρώην υπουργού Κώστα Καραμανλή και αν αναμένεται η κυβέρνηση να δράσει όπως έδρασε και με την παραπομπή Τριαντόπουλου, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε:

«Συζητείται πολύ τις τελευταίες μέρες το μοντέλο Τριαντόπουλου. Θεωρούμε ως κυβέρνηση ότι αυτή η λογική που ακολουθήθηκε στην περίπτωση του Χρήστου Τριαντόπουλου είναι οδηγός σε τέτοιες περιπτώσεις. Ποιο είναι το μοντέλο Τριαντόπουλου; Η παραπομπή στον φυσικό δικαστή. Είναι μια κατάληξη όπου κάποιος που θεωρεί ότι είναι αθώος θα κριθεί από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, εν προκειμένω από 5 ανώτατους δικαστές, χωρίς να περάσει από το φίλτρο των κομμάτων που έχουν τους δικούς τους σκοπούς».

«Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει πρώτα να μελετηθεί η δικογραφία, η οποία είναι κατά πολύ ογκοδέστερη από του κ. Τριαντόπουλου. Αφού μελετηθεί, προφανώς και θα τοποθετηθούμε επί της ουσίας. Κρατάμε όμως την εικόνα που έχουμε πει, ότι εμείς δεν πρόκειται να σταθούμε εμπόδιο στη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση οποιασδήποτε πτυχής της υπόθεσης. Θα επανέλθουμε όταν έχουμε καλύτερη εικόνα της δικογραφίας».

«Αίτημα για την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς στόχους»

«Η ελληνική κυβέρνηση μέσω του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη υποβάλει σήμερα στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής και την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς στόχους», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Αυτή η εξαίρεση αναμένεται το 2026 να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία σημαντική κίνηση, η οποία αποτέλεσε πρόταση του ίδιου του πρωθυπουργού κι εφόσον γίνει δεκτή θα επιτρέψει ο επιπλέον αυτός δημοσιονομικός χώρος να διατεθεί και εκείνος σε δαπάνες υπέρ των πολιτών», τόνισε.

«Έχουμε δεσμευτεί και το κάνουμε πράξη πως όσα χρήματα περισσότερα εξοικονομεί το κράτος θα μεταφράζονται σε κινήσεις που θα έχουν ουσιαστικά θετικό και άμεσο αντίκτυπο για τους πολίτες».

Στη συνέχεια πέρασε στη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης χθες στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. «Τα μέτρα τα οποία θα έχουν άμεση εφαρμογή συμπεριλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αφορούν στα εξής: Ίδρυση Ενιαίου Κέντρου Εποπτείας, σύστημα HEPOS που θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες μέσω του railway.gov.gr, αυστηροποίηση μέτρων για το προσωπικό, επένδυση και από την Hellenic Trains δικών της κεφαλαίων για νέα σύγχρονα τρένα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της υπηρεσίας».

Επεσήμανε ακόμη ότι αμέσως μετά το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο υπεγράφησαν στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι συμβάσεις που αφορούν στα έργα αποκατάστασης στο σιδηροδρομικό δίκτυο των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας από τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Daniel και Elias τον Σεπτέμβριο του 2023. Τόνισε ότι προβλέπεται σφιχτό χρονοδιάγραμμα 15 μηνών για την ολοκλήρωσή τους καθώς η υλοποίησή τους ξεκινάει αμέσως ενώ αναφέρθηκε στα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια με το σύστημα αυτόματης πέδησης ECTS.

«Στόχος είναι ως το τέλος του 2025 να είναι λειτουργικό σε κάθε τρένο που κυκλοφορεί στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα. Επιπλέον, σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή των συμβάσεων για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών στο οδικό δίκτυο που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες Daniel και Elias στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός: "Προφανώς δεν είναι μία διαδικασία η οποία ξεκινά τώρα, είναι όμως μία διαδικασία η οποία επιταχύνεται. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 15 μήνες και στο τέλος της υλοποίησής του όλος ο βασικός εθνικός σιδηροδρομικός άξονας δεν θα διαθέτει απλά πλήρη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, αλλά και επιπλέον αυτόματη πέδηση"».

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα βασικά χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης που παρουσίασε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Η προωθούμενη μεταρρύθμιση προβλέπει επικαιροποίηση και απλοποίηση ρυθμίσεων που αφορούν σε όργανα, κανόνες και διαδικασίες του δημοσιονομικού πλαισίου. Σε αυτή την κατεύθυνση, τροποποιούνται οι γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και ενσωματώνεται ο κανόνας των καθαρών δαπανών. Πρακτικά, ο δείκτης δαπανών δεν θα πρέπει να αυξάνεται ταχύτερα από έναν συγκεκριμένο ρυθμό μεταβολής, ανεξαρτήτως του πρωτογενούς ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης», είπε ο κ. Μαρινάκης. «Ταυτόχρονα, ισχύουν οι επιπρόσθετες προβλέψεις για το δημοσιονομικό έλλειμμα που πρέπει να παραμένει χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ και η δημοσιονομική θέση του πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης που πρέπει να είναι πλεονασματική».

Πρόσθεσε πως «με βάση το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης εισάγονται οι περιπτώσεις επιτρεπτών αποκλίσεων από τον κανόνα των καθαρών δαπανών. Η νέα δημοσιονομική διαχείριση βασίζεται σε ένα Μεσοπρόθεσμο - Δημοσιονομικό Διαρθρωτικό Σχέδιο, το οποίο θα συντάσσεται κάθε τέσσερα έτη. Σε αυτό θα αποτυπώνεται ο δεσμευτικός δημοσιονομικός στόχος των καθαρών πρωτογενών δαπανών της χώρας. Ακόμη, θεσπίζονται κανόνες για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας και κυρώσεις για την περίπτωση παραβίασής τους. Επισημαίνεται πως οι στόχοι που τίθενται από το Μεσοπρόθεσμο - Δημοσιονομικό Διαρθρωτικό Σχέδιο αναφορικά με τον ρυθμό αύξησης των καθαρών δαπανών, αφού γίνουν αποδεκτοί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δεσμευτικοί για τον ετήσιο, αλλά και τον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό».

Τι είπε για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Πέρασε στη συνέχεια στο «νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που παρουσιάστηκε, χθες, στο Υπουργικό Συμβούλιο, από την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης. «Πρόκειται για ένα θεσμικό εργαλείο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του χρόνου έκδοσης οριστικής και τελεσίδικης απόφασης. Ειδικότερα, ο στόχος είναι από 1.492 ημέρες για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, η Ελλάδα να φτάσει τον μέσο όρο των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή το ένα έτος (περίπου 350 ημέρες) για την έκδοση οριστικής απόφασης και τα δύο έτη (περίπου 650 ημέρες) για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ανέφερε στη συνέχεια πως για πρώτη φορά προβλέπονται:

α. Ο προσδιορισμός δικασίμου άμεσα με την κατάθεση της αγωγής και σε χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τους 6 μήνες. β. Η θέσπιση ενός προκαταρκτικού σταδίου ελέγχου της αγωγής από τον δικαστή. γ. Ορίζεται ότι η έκδοση απόφασης για υπόθεση τακτικής διαδικασίας γίνεται εντός 6 μηνών από τη συζήτηση, για υπόθεση εκουσίας δικαιοδοσίας εντός 4 μηνών και για υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων εντός 1 μήνα. δ. Η κατάθεση του ενδίκου μέσου στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται, καθώς και ο άμεσος προσδιορισμός δικασίμου απευθείας στο ίδιο δικαστήριο. Πρόσθεσε πως στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως η δημοσίευση των διαθηκών θα γίνεται πλέον από τους συμβολαιογράφους. Κατ' αυτό τον τρόπο θα αποφορτίζονται τα δικαστήρια από σημαντικό όγκο μη πραγματικής δικαστηριακής ύλης.

Είπε επίσης πως «δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα επαναπροσδιορισμού ανακοπών, κατά το παράδειγμα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εκκαθάριση των πινακίων των πρωτοδικείων, μέσω της υποχρεωτικής για τους ενδιαφερομένους υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού της συζήτησης των εκκρεμών ανακοπών και η επίσπευση της συζήτησης και έκδοσης αποφάσεων επί των υποθέσεων αυτών».

Το επόμενο θέμα αναφερόταν στον πλήρη ανασχεδιασμό και την ψηφιακή αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ώστε να βελτιωθούν περαιτέρω οι σημαντικές υπηρεσίες που παρέχονται στους μαθητές και στις οικογένειές τους.

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «το πρώτο τρίμηνο του 2025, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 4,498 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 616 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2,987 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού».

Κλείνοντας με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, είπε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στη Βαλένθια. Στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί, μεταξύ άλλων, με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάγια Σάντου, τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστενσον, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο και τον εκλεγμένο καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς».

