Η περιδίνηση στο ΠΑΣΟΚ δεν λέει να κοπάσει και η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να βρει βηματισμό που θα δώσει απάντηση στη δημοσκοπική πτώση αλλά και την εσωστρέφεια.

Δεν είναι μόνο η παραπομπή της Κατερίνας Μπατζελή στο πειθαρχικό του ΠΑΣΟΚ με το αίτημα της «προσβολής και της μομφής στο πρόσωπο της προέδρου» που θα συζητηθεί την Μ. Τρίτη με το τροπάριο της Κασιανής στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και η επιχείρηση αποκλεισμού του πρώην υπουργού Χάρη Καστανίδη από ομιλητή σε κομματική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη που εντείνουν την εσωστρέφεια στο κόμμα.

Στελέχη καταγγέλλουν ότι ο υπεύθυνος οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, Ηρακλής Δρούλιας, επικοινώνησε με τον γραμματέα της Τ.Ο. Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Γιώργο Λαγό και ζήτησε αντί για τον Χάρη Καστανίδη κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση της προηγούμενης Τετάρτης να οριστούν άλλοι ομιλητές με το σκεπτικό ότι δεν ορίζονται ομιλητές στις εκδηλώσεις των Οργανώσεων οι υποψήφιοι βουλευτές της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας, με τις φήμες να αναφέρουν οτι προειδοποίησε ακόμα και με ακύρωση της εκδήλωσης.

Μια εκδήλωση που τελικά έγινε με τα στελέχη της τοπικής οργάνωσης να ενημερώνονται για το παρασκήνιο και να κατακεραυνώνουν την πρακτική με αναρτήσεις τους. Η Νέλλη Πεφάνη ζητά ενότητα και όχι μηχανισμούς αποκλεισμού.

«Απογοήτευση τα όσα διαδραματίστηκαν με αφορμή την εκδήλωση της ΤΟ Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με κεντρικό ομιλητή τον Χάρη Καστανίδη. Η απόπειρα ακύρωσης της εκδήλωσης, καθώς και οι πιέσεις που ασκήθηκαν σε στελέχη της βάσης, παραπέμπουν σε αντιλήψεις αυταρχισμού που δεν έχουν θέση σε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό κόμμα», σημειώνει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Άλλο στέλεχος της παράταξης ζητά την παραίτηση του Ηρακλή Δρούλια από το οργανωτικό του ΠΑΣΟΚ: «Επειδή η αναφορά έγινε δημόσια από τον Γραμματέα της Τοπικής, για το "κομματικό μαντρόσκυλο" ο μόνος δρόμος είναι η παραίτηση του αλλιώς η ηγεσία είναι απολύτως υπεύθυνη για τις πλάτες που ζητάνε οι άνθρωποι Ανδρουλάκη από τα δεξιά συστήματα χωρίς να ξέρουμε γιατί πιστεύουν ότι αυτά θα τους παρέχουν προστασία», σημειώνει σε ανάρτηση του ο Τάσος Τελίδης.

Επιχείρηση «εξωστρέφειας» από την Χαριλάου Τρικούπη

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζεται η δημιουργία Επιτροπής Διεύρυνσης που θα επεξεργάζεται την αμφίπλευρη διεύρυνση του κινήματος. Την Χαριλάου Τρικούπη απασχολεί η συνταγματική Αναθεώρηση του Συντάγματος και η σύσταση Επιτροπής για την Αναθεώρηση είναι ένα σενάριο που επεξεργάζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης και στενοί του συνεργάτες.

Οι τομεάρχες του κόμματος ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν και Συντονιστές τομέων που θα συντονίζουν τους τομείς με τον Πολιτικό σχεδιασμό και την επικοινωνία του κόμματος. Οι πρωτοβουλίες εξόδου από την εσωστρέφεια περιλαμβάνουν και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δασμούς που θα ανακοινωθούν όταν η πρόταση έχει ολοκληρωθεί.

Στόχος η αλλαγή της ατζέντας και η δομική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για την πράσινη παράταξη με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να σημειώνουν ότι ενώ η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη για μια σειρά ενεργειών κάποιοι στο κόμμα επιχειρούν να κάνουν εσωκομματική αντιπολίτευση με αποτέλεσμα οι πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ να μην φωτίζονται και το κίνημα να μην κεφαλαιοποιεί τις δράσεις για τα Τεμπη που είναι στην σωστή κατεύθυνση, όπως και τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική πολιτική που φέρνουν αποτελέσματα.

