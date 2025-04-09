Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, για εμπλοκή στις επιθέσεις εναντίον πολιτικών γραφείων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του περασμένου Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ανακοινώνοντας την εξιχνίαση των συγκεκριμένων επιθέσεων, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι τα ταυτοποιημένα άτομα (δύο γυναίκες, 53 και 26 ετών, και ένας άντρας, 38 ετών) αποκόπηκαν από το σώμα της πορείας, που ήταν σε εξέλιξη σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, και μαζί με συνεργούς τους προκάλεσαν, από κοινού, φθορές σε δύο πολιτικά γραφεία και σε οικοδομή, όπου στεγάζεται τρίτο πολιτικό γραφείο.

Όπως είχε γίνει γνωστό τότε, επρόκειτο αντιστοίχως για τα πολιτικά γραφεία των βουλευτών Φάνη Παπά, Έλενας Ράπτη και Θεόδωρου Καράογλου.

Η δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος τους από το Τμήμα Προστασίας Κράτους και Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση των υπολοίπων εμπλεκομένων προσώπων συνεχίζεται.

