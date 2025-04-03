Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε με την καθιερωμένη στα πασοκικά δρώμενα καθυστέρηση και διήρκησε 1 ώρα και 20 λεπτά. Η έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου ολοκληρώθηκε και οι αποφάσεις παραπέμφθηκαν για την τακτική συνεδρίαση που ορίστηκε τη Μεγάλη Τριτη.

Η Κατερίνα Μπατζελή έφτασε από νωρίς στη Χαριλάου Τρικούπη, απέφυγε τις τηλεοπτικές κάμερες, αλλά σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι σημείωσε: «Εμπιστεύομαι την εσωκομματική διαδικασία. Η ενότητα του κόμματος στηρίζεται στα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.»

Η φράση που έριξε νερό στον μύλο της εσωστρέφειας του ΠΑΣΟΚ καθώς διατυπώθηκε δημόσια από την Κατερίνα Μπατζελή σε τηλεοπτικό παράθυρο και οδήγησε στις εσωκομματικές εξελίξεις είναι η εξής:

«Για το 13 -0 την τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. προσωπικά θεωρώ ότι είναι τοξική και λανθασμένη δήλωση όπως τοξικό είναι αυτό που είπε ο κύριος Παππάς ότι τον κύριο Ανδρουλάκη τον τραβάει κάποιος από το δεξί του πέτο.Το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα θεσμικό, ουσιαστικό δεν μπορεί να κατρακυλάει σε τοξικότητα τύπου 13-0. Αποφάσισε η δικαιοσύνη, αυτό είναι, κλείσαμε, και το να ακολουθούμε το Λαγκαζ της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει ότι σε τραβάει από το δεξί πέτο κάποιος.» είχε αναφέρει η πρώην υπουργός.

Το δεύτερο σκέλος, ενόχλησε ιδιαίτερα την ηγεσία και ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος παρέπεμψε την Κατερίνα Μπατζελή στην ΕΔΕΚΑΠ, ενώ οι κατηγορίες που της αποδίδονται είναι προσβολή και μομφή προς τον Πρόεδρο.

Η κλήτευση επιδόθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης στην ίδια που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είπε: «Καλό θα ήταν να την είχα παραλάβει εξαρχής. Δεν ήξερα το κατηγορητήριο.»

Πάντως, η παραπομπή της συζήτησης σε τακτική συνεδρίαση, δείχνει μια διάθεση για αυστηροποίηση της ποινής που θα επιβληθεί στο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Η στάση της εσωκομματικής αντιπολίτευσης στο όργανο

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση που αποτελεί τη μειοψηφία του πειθαρχικού οργάνου ζήτησε το ζήτημα να συζητηθεί στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση ώστε να μην σέρνεται το κόμμα, να αποφευχθεί η περιδίνηση και να περιοριστεί η πολιτική ζημιά για την παράταξη. Σημείωναν ότι μεγαλοποιήθηκε το θέμα μιας ατυχούς δήλωσης και έκαναν λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αντιμετώπιση των στελεχών. Υπάρχει η εκτίμηση ότι η συζήτηση σε μια έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου, που έχει ανώτατο όριο ποινής τους 3 μήνες αναστολής της κομματικής ιδιότητας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια βαλβίδα εκτόνωσης της εσωκομματικής κρίσης.

Αυστηρές ποινές στο τραπέζι

Ωστόσο, η πλειοψηφία αποφάσισε τη μετάθεση της συζήτησης εντός της Μεγάλης Εβδομάδας και φαίνεται να κερδίζουν έδαφος οι φωνές που επιμένουν στην επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων. Στο τραπέζι η αναστολή κομματικής ιδιότητας για 6 μήνες (σε αυτή την περίπτωση η Κατερίνα Μπατζελή δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στο συνέδριο ούτε στην διαδικασία εκλογής Κεντρικής Επιτροπής) ή η αναστολή για 1 χρόνο (πράγμα που θα σημάνει ότι η πρώην υπουργός δύσκολα θα καταφέρει να είναι υποψήφια στις εθνικές εκλογές), ενώ και το χαρτί της διαγραφής παραμένει ενεργό στο τραπέζι.

Εισηγήτρια θα είναι η Εύα Ζούπη, ενώ τη Μ. Τρίτη εξηγήσεις θα δώσει η Κατερίνα Μπατζελή.

